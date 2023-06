Pixel 8 Pro review

Niet alleen als Android trendsetter is de Pixel 8 Pro interessant. Google heeft in deze nieuwe vlaggenschip smartphone ook de nodige nieuwe snufjes aangebracht.

De Pixel 8 Pro is de laatste vlaggenschip smartphone van Google voor 2023. Zowel liefhebbers van Android als van de laatste snufjes op tech and gadget gebied hebben met spanning gewacht op deze smartphone. De Pixel 8 Pro zet, zo lijkt het, de Google traditie voort van geavanceerdere technische mogelijkheden en gebruiksvriendelijke technische snufjes, waarmee je je smartphone-ervaring net even dat tandje hoger kan zetten.

Uitgelekt design van de Pixel 8 Pro. Bron: SmartPrix/OnLeaks

Pixel 8 Pro heeft helder, vloeiend OLED scherm

Zo beschikt de Pixel 8 Pro over een uitstekend 6,7 inch OLED display met een hogere verversingssnelheid van maar liefst 120 Hz. Dat is zo snel dat alle bewegingen vloeiend lijken te verlopen en je als het ware het scherm in wordt gezogen. Daarbij helpen natuurlijk ook de heldere OLED kleuren. Voor een dergelijk hogere resolutie scherm heb je natuurlijk ook een krachtige chip nodig om deze aan te sturen en die zit er ook in.

Snelle hardware met krachtige AI support

Namelijk een systeem met de Tensor G3-chipset van Google. Er wordt verwacht dat deze gebaseerd zal zijn op de Exynos SoC van Samsung, en wel vooral de Exynos 2300 die door Samsung overgeslagen is voor de Galaxy S23 serie. Ook verwachten kenners dat deze telefoon voorzien zal worden van 12 GB werkgeheugen en 256 GB interne opslag die, helaas, niet uit te breiden is met bijvoorbeeld een verwisselbaar geheugenkaartje. Vanzelfsprekend draait deze Google vlaggenschip telefoon op Android 14. De laatste versie van dit operating system. Tot en met Android 17 zit je safe qua upgrades. Dit is behoorlijk goed.

Camera’s aan de top van de markt

Al eerder onderscheidde de Google Pixel lijn zich door middel van de uitstekende camera’s en de Pixel 8 Pro zet dit voort. Aan de achterkant bevat de telefoon een drietal camera’s, waaronder de 64 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel telefooncamera en een 12 megapixel ultrawide camera. Deze zijn voorzien van de verbeterde GN2-sensor van Samsung. De selfiecamera kent een resolutie van 16 megapixel, wat deze combinatie aan camera’s uitstekend geschikt maakt fotografie en videoliefhebbers. Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat de Google Pixel Pro 8 voorzien zal worden van een infrarood thermometer. Hiermee is het mogelijk om de temperaturen van bijvoorbeeld je lichaam en andere objecten te meten.

Subtiel anders ontwerp Pixel 8 Pro

Ook waar hij zijn sluit de Pixel 8 Pro aan bij zijn voorganger, de Pixel 7 Pro. Maar er zijn enkele subtiele veranderingen. Zo is het scherm plat, wat voor het eerst is voor Google Pixel toestellen. Ook de cameramodule met drie camera’s achter op het toestel heeft een iets veranderd ontwerp. Volgens leakers en uitgelekte beelden zal de Pixel Pro acht leverbaar zijn in verschillende kleuren. Dit zijn Jade, Licorice, Haze, Peony, Porcelain en Sky. Dit zijn natuurlijk fantasienamen uit de koker van gelikte marketingjongens. Je kan het beste afgaan op de daadwerkelijke kleuren die van beelden van het toestel bekend zijn.

Grote batterij en uitstekende connectiviteit

Google heeft bij de Pixel 8 Pro niet bezuinigd op batterijduur. Met een forser 5100 mAh accu, behoort toestel zeker tot de beter bedeelde apparaten. Je zal niet snel met een lege batterij komen te zitten, ook niet bij zwaarder gebruik. Ook qua communicatie is dit toestel state of the art, met Bluetooth 5.3, WiFi, NRC en 5G. Dit maakt het een robuust toestel dat prima geschikt is voor moderne communicatie en multimedia behoeften.

Premium toestel met concurrerende prijs

Met verwachte verkoopprijzen rond de € 900 is de Pixel 8 Pro duidelijk een premium telefoon, maar je krijgt wel waar voor je geld. Op dit moment zijn nog niet erg veel gebruikservaringen bekend van deze telefoon, omdat deze pas rond oktober 2023 gelanceerd wordt.

Maar gezien de uitstekende technische specificaties en de focus van Google op gebruiksvriendelijkheid, wordt dit een geduchte concurrent voor andere smartphones in het premiumsegment. Vergeleken met de Samsung S23 Pro/Ultra en de laatste iPhone, is deze laatste Google spruit misschien niet op alle technische punten de beste. Maar komt hij toch heel dicht in de buurt en qua prijsstelling krijg je hier duidelijk wel meer waar voor je geld.

Conclusie Google Pixel 8 Pro review

Concluderend kunnen we zeggen dat de Google Pixel 8 Pro en goede balans lijkt te hebben getroffen tussen state of the art technologie, uitstekende prestaties en zeer gebruiksvriendelijke handling. Dit in combinatie met een uitermate concurrerende prijs. Ben je van het oude stempel., dan zal je je ergeren aan het ontbreken van een verwisselbaar geheugenkaartje en audiojack. Hoewel met veel hoofdtelefoons de USB-C poort ook te gebruiken is. Kortom: wil je je smartphone in 2023 upgraden? Neem dan de Google Pixel 8 Pro zeker in je vergelijking mee.