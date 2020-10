PlayStation 4 games kunnen opeens veel sneller laden - Apparata

PlayStation 4 games laden een stuk sneller door uitgebrachte patches. De verschillen zijn enorm.

Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Sommige games op de PlayStation 4 kunnen dankzij een patch sneller laden. Het opstarten, het laden van een save game, het skippen van een cutscène of het starten van een nieuwe game verloopt sneller.

In onderstaande video zie je een vergelijking met The Last of Us Part 2. Een game die zo’n patch heeft gekregen. Ook games als God of War en God of War 3: Remastered hebben recent zo’n patch doorstaan. Het lijkt mogelijk dat er een connectie is met de komst van de PlayStation 5 over een paar weken. De meeste PS4 games zullen speelbaar zijn op de nieuwe console van Sony.

Sony heeft zelf geen uitleg gegeven over deze patches. Dus waarom de PlayStation 4 games nu zoveel sneller laden is onduidelijk. Het scheelt meer dan 10 seconden in vergelijking met voorgaande situatie. Het is opmerkelijk dat zeven jaar na release de PS4 opeens zo’n kleine, doch veranderlijke update ondergaat.

In tegenstelling tot de PlayStation 5 heeft de PlayStation 4 nog een ouderwetse HDD-schijf. Met name games als Grand Theft Auto V lijken soms een eeuwigheid te moeten laden. Met de PS5 moet dat straks allemaal verleden tijd zijn. (via VGC)