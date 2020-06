5 redenen waarom The Last of us Part II je aankoop waard is

Mocht je door de hype van de afgelopen weken met betrekking tot The Last of Us Part II nog niet overtuigd zijn.

Het is weer even geleden dat een game zo’n grote hype heeft gekregen. Meestal zie je dit soort toestanden rondom een nieuwe Grand Theft Auto. Wat dat betreft complimenten voor Sony en Naughty Dog met The Last of Us Part II. Ondanks eerdere vertragingen is de game met gigantisch veel lof ontvangen. Natuurlijk zijn er her en der ook kritische geluiden te horen, maar het meerendeel is positief. Ook wij hebben The Last of Us Part II gespeeld. Korte conclusie: deze game is je aankoop waard. Hier 5 redenen waarom.

Geen zorgen. Dit artikel bevat GEEN spoilers.

1 – Alsof een film of serie tot leven komt

Kun jij jezelf ook zo verliezen in een film of serie? Je vergeet soms de tijd. Sommige games hebben ook zo’n effect en The Last Of Us Part II doet daarin mee. Net als het eerste deel en de Uncharted-reeks is ook deze game weer een parel om te spelen. De gameplay voelt vertrouwd als je het eerste deel gespeeld hebt. Sowieso is het een aanrader om eerst deel één te spelen voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Het maakt het verhaal een stuk begrijpelijker.

Eerst deel twee en dan het eerste deel spelen is dan weer niet aan te raden. Het tweede deel heeft een aantal fijne verbeteringen met betrekking tot de gameplay. Dat ga je honderd procent missen (en je dus aan ergeren) als je daarna deel één gaat spelen. De juiste volgorde aanhouden dus!

2 – Dit type game: het komt niet vaak voor

Het komt simpelweg niet vaak voor dat er games verschijnen die blijven hangen. Denk aan releases als Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 en nu dus The Last of Us Part II. Of dit in het geval van TLOU2 positief of negatief is kan ik niet voor je beantwoorden. Iedereen beleeft de game op zijn eigen manier.

Kijk vooral niet met een jaloers blik naar je vrienden die alle achievements al hebben ontgrendeld. Het is simpelweg zonde om de game te rushen. Naughty Dog heeft allerlei mooie details in The Last of Us Part II verwerkt die het waard zijn om bewust mee te maken. Van A naar B rennen is dus niet aan te raden. Sowieso niet, want de wereld zit vol met diverse vijanden die ontzettend dodelijk kunnen zijn.

3 – Makkelijk of moeilijk, jij bent de regisseur

Sommige single player games kennen geen moeilijkheidsgraad. Je moet dan spelen volgens de wens van de makers. Gelukkig geven Sony en Naughty Dog jou die mogelijkheid wel. Je kunt van heel makkelijk naar extreem moeilijk gaan. Voor een casual gamer zoals ik was de makkelijkste moeilijkheidsgraad een prima uitdaging. Er zijn genoeg momenten in de game die zorgen voor klamme handjes. En geloof me: ik ben echt het tegenovergestelde van een liefhebber van horror!

4 – Variatie in gameplay

Met een druk leven is The Last of Us Part II qua grootte goed te doen. Gebaseerd op iedere avond ongeveer twee uur spelen betekent dat je wel twee weken zoet bent met het spel. Het gevaar is dat een game saai gaat worden en dat je de motivatie verliest om het af te maken. Dat gaat je met The Last of Us Part II gelukkig niet gebeuren. Het verhaal is interessant genoeg zodat je wilt weten wat daarna gaat gebeuren. Bovendien heb je telkens te maken met nieuwe omgevingen en uitdagingen wat het spel een fris gevoel blijft geven.

5 – Ook leuk om met vrienden te spelen

Nee, je kunt niet met twee controllers aan de slag. Toch is The Last of Us Part II prima geschikt om met vrienden te spelen. Je matties die geen PlayStation hebben kun je appen en langs laten komen. Leg uit hoe de controls werken en laat ze hun gang gaan. Het is zo’n typische game waarbij je de levels kunt afwisselen met een vriend of vrienden op de bank. Bakkie chips erbij en een biertje en jullie hebben een topavond. Wel even de moeilijkheidsgraad op makkelijk zetten. Want dat kun je gewoon tussentijds aanpassen!

Heb je dan niks te zeuren?

Oh, jawel hoor. Zo zijn de omgevingen een stuk groter in vergelijking met het eerste deel. Het ziet er mooi uit, maar daardoor ben je ook lang bezig om elk gebouw grondig te onderzoeken. Dit hoeft niet, maar ik ben zo’n dude die dan elk hoekje gezien wil hebben ook. Want stel dat je dat ene vette wapen of die tools mist die weer van pas kunnen komen bij het volgende level. Daarnaast zijn er levels waar je flink wat vijanden moet afmaken (of stealth omheen zien te komen). In mijn geval was ik dan zolang bezig dat het begon te vervelen.

Daardoor bleef ik vrij lang hangen op één plek. Ik speelde zelf The Last of Us Part II meestal in speelsessies van 60 tot 90 minuten met kleine pauzes tussendoor.

Ook was ik geen enorm fan van het verhaal. Maar dat is heel persoonlijk. Het is in elk geval geen reden om The Last of Us Part II links te laten liggen, want de game zelf is heel vermakelijk om te spelen. In vergelijking met het eerste deel hebben de makers voor een andere manier van story telling gekozen. En dat moet je liggen.

En dan nog dit. Ook al ben je geen fan van horror games (steekt hand op) is The Last of Us Part II echt het proberen waard. In tegenstelling tot een enge horror film ben JIJ de baas en kun je die Runner, Stalker, Clicker of Bloater uitschakelen. En geloof me, dat voelt goed.

The Last of Us Part II is nu verkrijgbaar exclusief op de PlayStation 4.