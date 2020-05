PlayStation 5: binnenkort eindelijk de eerste beelden?

Sony tast nog in het duister over de onthulling van de PlayStation 5, wellicht krijgen we binnenkort toch meer info.

Als er iets is om dit jaar naar uit te kijken voor gamers dan is het wel de nieuwe PlayStation 5 en de Xbox Series X. En zolang het coronavirus nog als pandemie heerst over de wereld is het juist verstandig om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dit najaar komt dat wel in orde, met de komst van de twee gloednieuwe consoles.

Terwijl Microsoft geregeld onthullingen doet met betrekking tot de Xbox Series X, is het vanuit het kamp Sony erg stil. Er duiken regelmatig geruchten op dat daar binnenkort verandering in gaat komen. Wederom is er nu info opgedoken die wijzen richting info in juni voor de PlayStation 5.

Het is wederom Jason Schreier die aan de bel trekt op het Resetera forum. Volgens Schreier gaat Sony iets in juni laten zien. Het is nogal vaag en helaas geeft Jason Schreier ook niet meer duidelijkheid. Of het nu de console zelf, gameplay beelden of een releasedatum is. Men tast nog in het duister wat het precies gaat zijn.

I said there will be something PS5-related happening *by* mid-June (unless it’s bumped because of covid). I didn’t say “*the* PS5 event” because I don’t know how many things they’re doing. Jason Schreier

Het lijkt er in elk geval sterk op dat er in juni wat staat te gebeuren met betrekking tot info voor de PlayStation 5. En dat is iets om naar uit te kijken.