PlayStation 5 kopen straks direct via Sony - Apparata

Niet via een winkel of een webshop, maar direct bij Sony een PlayStation 5 kopen. Dat kan straks.

MediaMarkt, Bol.com, BCC. Zomaar een aantal winkels waar je de PlayStation 5 kunt kopen. Tenminste, als de bedrijven de console op voorraad hebben natuurlijk. Dat is sinds de komst van de console helaas wel anders. Ook de rest van het jaar zal het nog moeilijk zijn om aan een PS5 te geraken.

Er komt straks een nieuwe manier om een PS5 te kopen. Via PlayStation Direct zal het mogelijk worden om een PlayStation 5 bij Sony te kopen. Deze methode werkt al in de Verenigde Staten, maar komt straks ook naar andere landen waaronder Nederland. Dat valt op te maken uit een presentatie van het Japanse merk, waar we eerder op deze dag ook al een bericht over hebben geschreven.

Naast Nederland komen ook, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland naar voren. PlayStation Direct is een webshop waar je allerlei producten van het merk kunt aanschaffen via Sony. Denk aan controllers, een camera en dus ook de PlayStation 5 zelf.

Uiteindelijk is het aan jezelf of je ook met PlayStation Direct via Sony een PS5 gaat aanschaffen. Via derde partijen kun je rekenen op aanbiedingen, terwijl Sony natuurlijk de producten je voor de adviesprijs probeert aan te smeren.