PlayStation 5 van goud voor 1 miljoen euro?! - Apparata

Een unieke aanwinst voor je woonkamer, zo’n PlayStation 5 van goud. Het kost ook een vermogen, uiteraard.

Opmerkelijk genoeg is Caviar niet het eerste bedrijf dat een PlayStation 5 van goud gaat maken. Opmerkelijk, want normaal gesproken is het Russische bedrijf er altijd gauw bij. Gouden iPhones, gouden Samsung Galaxy’s. Het bedrijf heeft er een handje vol van om gouden techproducten aan te bieden.

PlayStation 5 van goud

Nog voor de release van de PS5 was er een bedrijf dat in de zomer van 2020 al een gouden PlayStation 5 aankondigde. Nu maakt ook Caviar deze stap. Het exterieur van de PS5 bestaat uit 18-karaats goud met een gewicht van maar liefst 20 kg. Daarnaast is de DualSense controller voor een gedeelte uitgevoerd met goud.

Caviar heeft niet bekendgemaakt wat de PS5 van goud moet gaan kosten. Verwacht echter een peperduur prijskaartje. Alleen al 20 kg 18-karaats goud heeft op dit moment een waarde van o’n 800.000 euro. Dat in een PS5 omhulsel kan het zomaar zijn dat Caviar 850.000 euro of misschien wel een miljoen euro rekent voor deze gouden creatie.

Het zal mooi passen in een excentriek interieur van een Russische miljonair, een rijke sjeik uit het Midden-Oosten of een Amerikaanse tech ondernemer. We kunnen ongetwijfeld vaststellen dat dit de duurste PlayStation 5 ooit is.