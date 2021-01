PlayStation 5 verkoop domineert wereldwijd de Xbox Series X - Apparata

De PlayStation 5 domineert wereldwijd de verkoop vergeleken met de Xbox Series X en S. Het verschil is daarbij gigantisch.

Het zal niemand verbazen dat de PlayStation 5 qua verkoop beter presteert dan de Xbox Series X. Statistieken van GamingSmart illustreren daarentegen exact hoezeer de Series X achter loopt. De PlayStation 5 beheert ruim 65% van de wereldwijde markt, waar de Series X en S het met nog geen 35% moeten doen. En van de 167 onderzochte landen, zijn er slechts 12 waar Microsoft’s console populairder is dan die van Sony.

PlayStation 5 vs Xbox Series X|S verkoop

Historisch gezien is PlayStation eigenlijk altijd populairder dan de Xbox en dat is met deze generatie niet anders. Het gaming platform meldt dat de PlayStation 5 wereldwijd 4,48 miljoen keer verkocht werd. De Xbox Series X en S werden ‘slechts’ 2,4 miljoen keer verkocht. Beide consoles kampen met karige voorraden, maar dat weerhield Sony er niet van om wederom te domineren.

Over domineren gesproken, uit de uitgebreide statistieken blijkt dat bijna 93% van alle gamende landen ter wereld PlayStation prefereren. Alleen landen als Mexico, Afghanistan, Hongarije, Jamaica, China, Slovenië en natuurlijk thuisland Verenigde Staten kiezen voor Xbox. En om nog wat zout in de wonden van mijn mede Xbox-liefhebbers te strooien; Xbox wint het in de V.S. met slechts 0,38% verschil.

Het is lastig te verifiëren hoezeer de data accuraat is, maar het moge duidelijk zijn dat PlayStation 5 qua kwantiteit wint. Ook moeten we nog even afwachten hoe het er over, zeg, een half jaar voor staat. Momenteel is er een gigantisch tekort aan consoles, dus misschien wachten aanzienlijk meer Xbox-fans nog op een console? En alle speculatie op een stokje, er is ondanks de kracht van de Xbox Series X en PlayStation 5 toch echt maar één winnaar, en die heet Nintendo Switch.