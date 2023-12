PlayStation 5 verkopen tikken de 50 miljoen aan

De PlayStation 5 kende, zoals veel consoles van die generatie, een bewogen lancering. Een lage beschikbaarheid dreef de prijzen flink op. Scalpers maakten het probleem erger door wat er wel beschikbaar kwam snel op te kopen, om vervolgens flink duurder door te verkopen. Bestaande chip tekorten, de coronapandemie en een algemene druk op het internationale vervoer creëerden een soort perfecte storm.

Inmiddels lopen de productielijnen redelijk stabiel en is het vrij eenvoudig om aan een PlayStation 5 te komen. Dat zien we terug in de verkoopcijfers. De PlayStation 5 is inmiddels meer dan 50 miljoen keer over de toonbank gegaan. Gezien de volgende generatie consoles nog niet aan de horizon staat, zal dat cijfer nog wel stijgen. Ter vergelijking: de PlayStation 4 is ruimschoots twee keer zoveel verkocht. De best verkochte console aller tijden is nog altijd de PlayStation 2 met ruim 155 miljoen verkochte eenheden.

50 miljoen in 3 jaar

Naar eigen zeggen tikte Sony de 50 miljoen op 9 december aan. Op dat moment was de console net iets meer dan drie jaar op de markt (de PlayStation 5 kwam uit in november van 2020). De aantallen zullen niet zijn waar Sony destijds op had gehoopt. Toch mogen ze in Tokyo niet klagen. De PlayStation 5 heeft een enorme inhaalslag gemaakt. De PlayStation 4 deed namelijk even lang over de 50 miljoen, en die lancering werd niet geplaagd (hah!) door chip tekorten en pandemieën.

Dunnere PlayStation 5 op komst

De nieuwe generatie consoles laat nog even op zich wachten, maar – net als Xbox – blijft Sony de huidige console nog even lekker door ontwikkelen. Rond de kerst brengt Sony een nieuwe, kleinere PlayStation 5 op de markt. Deze zal standaard worden geleverd zonder disk drive.

Voor de liefhebbers van fysieke media is het nog wel mogelijk om een disk drive in te laten bouwen. De disk drive loze variant zal zo’n 449,99 euro gaan kosten. Een losse disk drive, die ook als bunder zal worden verkocht, kost 119,99 euro extra.

Chip tekort nog altijd een factor

Het is zeker opmerkelijk te noemen dat het Sony is gelukt de verkoopcijfers van de PlayStation 4 in dezelfde tijd te evenaren. Pas afgelopen oktober durfde Sony te stellen dat de problemen met de productie eindelijk waren verholpen. Je gaat je afvragen wat de cijfers hadden kunnen zijn als het niet bijna drie jaar had geduurd om de chip tekorten te verhelpen.

Toch is het maar zeer de vraag of de problemen werkelijk zijn verholpen, of slechts zijn teruggebracht tot behapbare proporties. Onderdelen van – wat kort door de bocht – het chip tekort wordt genoemd, zijn inmiddels grotendeels verholpen. Dat is bijvoorbeeld te zien op de parkeerplaats van de productiecentra van Ford, waar de vele duizenden pick-ups die op chips stonden te wachten inmiddels zijn vertrokken.

Maar op andere vlakken stapelen de problemen zich op. Het conflict tussen China en de VS blijft escaleren. Eerder dit jaar legde China de export van zeldzame aardmetalen aan banden als reactie op sancties uit de VS. Dat conflict is nog niet voorbij. Dat de lancering van de nieuwe PlayStation 5 vlekkeloos zal verlopen is dan ook geen garantie. Maar of het net zo’n ramp zal worden als die van de originele PlayStation 5, dat zal toch niet?