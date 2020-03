PlayStation 5: wel of geen vertraging?

We hoeven ons vooralsnog geen zorgen te maken.





Het coronavirus gooit roet in het eten voor veel bedrijven. Toffe films als No Time To Die en de nieuwe Fast & Furious zijn uitgesteld door het coronavirus. Omdat ook tal van productiefaciliteiten niet draaien bestaat de angst dat de PlayStation 5 ook een vertraging oploopt.

Vooralsnog lijkt dit niet het geval. Sony heeft recent zijn webpagina van de PlayStation 5 van een update voorzien, ook hier in Nederland. Voor de Nederlandse markt communiceert het Japanse techbedrijf alsnog een release in het najaar van 2020. Dit is tevens een officiële bevestiging dat we het apparaat niet later krijgen dan bijvoorbeeld Japan of de Verenigde Staten. Sony kiest voor een wereldwijde release.

Enkele belangrijke kenmerken van de PS5 zijn een SSD, het geïntegreerde I/O-systeem, aangepaste AMD GPU met raytracing en de ondersteuning voor 3D-audio. Stukje bij beetje maakt Sony meer bekend over de PlayStation 5. Hebben we in elk geval nog iets om naar uit te kijken in dit bijzondere jaar.