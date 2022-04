PlayStation verplicht gamedemo’s bij nieuwe abonnementen

Sony heeft de abonnementsvormen PlayStation Plus gelanceerd en verplicht hierbij gamedemo’s en dat is goed nieuws voor jou!

Deze week maakte Sony officieel bekend dat het nieuwe abonnementen zal aanbieden. Deze komen in Nederland beschikbaar in juni. Nog even wachten dus. Maar er is nu meer bekend geworden, want het bedrijf heeft een nieuwe regel ingesteld voor game-ontwikkelaars.

PlayStation verplicht gamedemo’s

Kost een spel 33 euro of meer, dan moet er een demo zijn voor gamers. Zij kunnen het spel dan voor een bepaalde tijd spelen. Dit is het geval bij het abonnement genaamd PlayStation Plus Premium. Met dit abonnement krijg je toegang tot nog eens 340 extra spellen en je kunt ze ook via de cloud streamen. Maar dit is nog niet alles, er is toegang tot uitgebreide demo’s. Hiermee kun je de spellen vast uitproberen. Je hoeft ze dus niet te kopen, dat kan na je testperiode. Of niet.

Om dit te realiseren heeft Sony hier een nieuwe regel voor gemaakt. Die demo’s moeten er natuurlijk wel komen. Sony verplicht dan ook ontwikkelaars om naast het spel dat ze maken een demo te ontwikkelen met een tijdslimiet.

Tijdslimiet

De limiet is twee uur. Je kunt dus als je een Premium-abonnement hebt twee uur lang de game uitproberen. Ontwikkelaars hebben wel de tijd om de nieuwe regel zich eigen te maken. Ze hebben voor het online zetten van de demo drie maanden de tijd, nadat het spel is gelanceerd. De demo moet er minimaal één jaar op blijven staan. Tevens behoort het tot de mogelijkheden, zeker bij spelen met een verhaallijn, om een ander soort demo te maken. Ontwikkelaars moeten hiervoor toestemming vragen bij Sony.