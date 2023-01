Plus- en minpunten van de Trek District+ 4 2023

Op zoek naar een tweewieler die ideaal is voor gebruik in de stad? Deze elektrische stadsfiets van het merk Trek brengt je met behulp van de middenmotor van het bekende merk Bosch Active Plus, naar je plek van bestemming.

Meer weten over het merk Trek en de plus- en minpunten van deze e-bike stadsfiets? Je leest het hier.

Meer over Trek

In 1975 werd Trek Bicycles opgericht door Richard Burke en Bevel Hogg. Met 5 man personeel in dienst is Trek begonnen met de productie van handgemaakte stalen tourframes. Het jaar daarop werden er 900 frames gemaakt en verkocht voor minder dan 200 dollar. Vanaf het jaar 1980 werden er niet alleen frames geproduceerd, maar volledige fietsen. Trek 750 en Trek 950 waren de eerste mountainbikes die gelanceerd werden.

Op dit moment is dit fietsenmerk blijven groeien, dankzij de bekende sponsoren zoals Discovery Channel en Radio Shack. Binnen de Verenigde Staten is Trek de grootste fietsenproducent van dit moment. In Nederland is Trek in Harderwijk, Gelderland te vinden. Het huidige aanbod bestaat uit racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen, kinderfietsen, elektrische fietsen en hybridefietsen.

Algemene info over Trek District +4 2023

De District +4 staat bekend als stijlvolle en onderhoudsarme e-bike waarmee je jezelf snel en comfortabel door de stad heen beweegt. Je kunt deze elektrische fiets aanschaffen in de kleuren rood of zwart. Daarnaast heb je de keuze uit een heren model of een model met een lage instap. De aanschafprijs bedraagt 2.429 euro. Gezien de kwaliteit en pluspunten van deze e-bike, een schappelijke prijs.

Het zijn vooral de betrouwbaarheid en het comfort waar de District +4 hoog op scoot. De middenmotor van het bekende en vertrouwde merk Bosch Active Plus, beschikt over een kracht van 50 Nm. Met de standaard capaciteit van de accu van 300 Wh, behaal je een maximale actieradius tot 80 kilometer. Bij deze e-bike is upgrade van de accu mogelijk naar een maximale actieradius van 110 of 120 kilometer.

Wat zijn de pluspunten van deze e-bike?

De Trek District +4 kent een aantal pluspunten. De belangrijkste lees je hieronder:

Bereik tot maximaal 120 kilometer

Zoals eerder genoemd bedraagt de standaard capaciteit van de accu 300 Wh, met een bijbehorende maximale actieradius tot 80 kilometer. Maak je het liefst langere afstanden? Dan is het mogelijk om je accu te upgraden met een maximaal bereik tot 120 kilometer.

Interne versnellingen

Deze e-bike van Trek beschikt over 7 versnellingen. De versnellingen zijn eenvoudig te gebruiken interne versnellingen. Ook als je niet aan het trappen bent, is het mogelijk om te schakelen tussen de 7 verschillende versnellingen. Dit maakt deze e-bike een ideale fiets voor in de stad. Overigens vergen de interne versnellingen om weinig onderhoud. Wel raden wij je aan om je e-bike regelmatig een onderhoudsbeurt te geven bij een professional.

Comfort op maat

Elke (elektrische) fiets beschikt over een aluminium frame van lichtgewicht. Hiermee kun je sterk en makkelijk sturen. Je zult al snel merken dat je houding op deze e-bike rechtop is, zodat je goed kunt zien wat er om je heen gebeurt. Daarnaast beschikt deze Trek e-bike over een geveerde zadelpen en voorvork. Zelfs de hobbelige wegen worden hierdoor comfortabel.

Veilig onderweg

Elke keer in je (rug)tas op zoek gaan naar je verlichting is niet meer nodig met deze District 4+ 2023. De verlichting is namelijk volledig geïntegreerd en betreft een LED verlichting die draait op de accu. Voor je eigen veiligheid kun je ervoor kiezen altijd je verlichting in te schakelen. Zo weet je zeker dat je goed te zien bent onderweg.

MIK-systeem

MIK is een systeem waarmee je snel en eenvoudig je fietsaccessoires kunt bevestigen en wisselen op je bagagedrager. Zo kun je deze elektrische fiets van Trek volledig naar wens maken met een kinderzitje, fietstassen of een fietsmand.

En wat zijn de minpunten?

Het grootste minpunt van deze District 4+ 2023 is dat de accu niet verwerkt zit in het aluminium frame. Je vindt de accu onder de bagagedrager. Door deze locatie ervaar je tijdens je fietstocht een nadelige verdeling van het gewicht.

Alle plus- en minpunten op een rij

Om het overzichtelijk te houden, zetten wij hier alle plus- en minpunten voor je op een rij:

+ Maximaal bereik tot 120 kilometer

+ Makkelijk en sterk sturen

+ Goede zithouding

+ Comfortabele ritten, zelfs over hobbelige wegen

+ LED-verlichting op accu

+ Eenvoudig personaliseren met accessoires

-Accu verwerkt in bagagedrager

– Verdeling gewicht onnatuurlijk

Wil je zelf ervaren hoe deze krachtige, elektrische Trek District +4 2023 rijdt?