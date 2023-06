Press F to pay respects: Warzone Caldera gaat offline

Met Warzone Caldera, gaat nu ook het laatste stukje van de originele Call of Duty: Warzone offline. De Caldera map was de enige overblijver toen Activision vorig jaar de stekker uit de originele game trok. Rebirth Island, Fortune’s keep, alle kleinere maps werden verbannen tot de digitale vergetelheid. Warzone Caldera was de nieuwe naam, om het product te onderscheiden van het nieuwe Warzone 2.0. Natuurlijk is het onmogelijk om elke oude game eindeloos te blijven ondersteunen, maar fans van de originele Warzone zijn niet blij.

Nog maar even te gaan

As #Warzone moves ahead with exciting new experiences to come, Warzone Caldera will shut down on Sept 21.



All Caldera gameplay, player progression, inventories and online services will expire on that date. Learn more👉 https://t.co/BmN8sEOlZ7 pic.twitter.com/MH83AkeHUl — Call of Duty (@CallofDuty) June 22, 2023

Caldera gaat niet per direct tegen de vlakte, maar heel lang gaat het ook niet meer duren. Per 21 september dit jaar gaat de stekker eruit. Dit betekent dus ook dat alle progressie verdwijnt. Activision geeft aan de stap te hebben genomen omdat het de focus wil leggen op nieuwe projecten.

“Per 21 september 2023 gaat Call of Duty: Warzone Caldera uit, zodat onze teams kunnen focussen op toekomstige Call of Duty content, inclusief de nieuwe free to play Warzone experience,” aldus de blog post waarin Activision het nieuws bekend maakte. Warzone 2.0 is de genoemde “free to play experience” overigens. De game werd vorig jaar als stand alone release uitgegeven, waar de originele Warzone een game mode was binnen CoD Modern Warfare.

De fans morren

Maar niet iedereen zit dus te springen om de gedwongen overstap te maken naar Warzone 2.0. Ja, 2.0 heeft nieuwe maps, nieuwe game modes en een hoop quality of life updates. Maar gamers zijn gamers en al je zuurverdiende progressie tezamen met Caldera in het niets te zien verdwijnen is gewoon jammer. 2.0 heeft een eigen launcher en dus kan content niet zomaar worden overgeheveld. Caldera was oorspronkelijk een soort vredespijp zodat content van spelers van het originele Warzone bewaard kon blijven. Kennelijk vindt Activision dat de rouwperiode lang genoeg heeft geduurd.

Maar die vredespijp hebben Warzone spelers nooit met veel plezier gerookt. De Verdansk map was altijd de favoriet voor battle royale liefhebbers. Caldera werd geïntroduceerd nadat Verdansk uit de game werd gehaald. Velen miljoenen spelers haalden de neus er in eerste instantie voor op. Er werd zelfs gezegd dat Caldera de game de nek om had gedraaid. Toch kwam het niet zo ver en bleven spelers de map spelen. En dus kwam er van al dat protest ook niet veel terecht. De geliefde Verdansk map is alleen terug gekomen voor Warzone Mobile.

Zoals wel meer gebeurd wanneer mensen terecht of onterecht vrezen iets dierbaars te verliezen zijn er heuse samenzweringstheorieën ontstaan. Eerder dit jaar werd gesuggereerd dat Activision valsspelers betaalde om mensen uit Warzone 1 weg te jagen. Dit gebeurde in de context van meerdere spelers en professionele e-sports gamers die weigerden de overstap naar Warzone 2.0 te maken. Bewijs kwam er uiteraard nooit, maar feit was wel dat een massamigratie van Warzone 1 naar 2.0 in eerste instantie uitbleef. Ondertussen zijn de meeste spelers wel over, maar toch zijn er nog genoeg die de voorkeur geven aan het origineel.

Het eeuwig euvel met ‘live service’ games

Iedereen zal het in het achterhoofd hebben gehad toen ze voor het eerst geld gingen investeren in skins voor de originele Warzone: deze game gaat een keer offline, en dan gaat alles weg. Toch is het het hoofdonderwerp van het vele beklag dat gedaan wordt onder de tweet van Activision. Een ‘80’s workout’ skin, een ‘90’s Grunge’ skin, een skin geïnspireerd door Ripley van Aliens en American Football uniforms, ze gaan kennelijk gemist worden. Mensen raken simpelweg nogal gehecht aan hun skins.

Verwacht wordt dat naarmate de datum dichterbij komt steeds meer spelers even terug komen om afscheid te nemen. Het is vaker voorgekomen dat mensen tot de laatste seconde blijven spelen. Of dat ook voor Caldera zal gelden en of spelers of Activision nog iets bijzonders gaan doen om vaarwel te zeggen tegen een geliefde game, we gaan het meemaken.