Primeur: Volkswagen maakt ChatGPT beschikbaar voor geselecteerde modellen

Goed nieuws voor auto forenzen die op zoek zijn naar “verrijkende gesprekken.” Volkswagen is aanwezig op techbeurs CES en heeft daar aangekondigd dat het een groot aantal modellen gaat voorzien van chatbots. De samenwerking tussen Volkswagen, Cerence Chat Pro-software en OpenAI moet in het tweede kwartaal van dit jaar al vruchten gaan afwerpen. Dan wil Volkswagen de eerste nieuwe ID-7, ID-4, ID 5, ID.3 EV, Passat, Tiguan en Golf modellen voorzien van ChatGPT gaan leveren.

Meer natuurlijke communicatie tussen auto en bestuurder

Je vraagt je misschien af waarvoor je in godsnaam een dergelijk vraatzuchtig stukje tech voor nodig gaat hebben tijdens het autorijden. Volkswagen wil met ChatGPT de huidige voice assistant verbeteren. Zodoende wil het bedrijf “meer natuurlijke communicatie tussen auto en bestuurder” mogelijk maken.

Deze chatbot annex assistent zal met stemcommando’s eenvoudige opdrachten uit kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van de airconditioning en de verwarming. Maar het systeem behoudt de basale functionaliteit van ChatGPT en kan dus ook algemene vragen beantwoorden. Gezien het feit dat het verkondigen van klinkklare onzin een inherent gevolg van hoe deze large language models werken, zou ik daar wel mee oppassen.

De met ChatGPT uitgeruste modellen worden eerst in Europa geïntroduceerd. Het idee is om daarna ook de Amerikaanse markt te gaan bedienen. Maar die plannen hebben in tegenstelling tot de Europese introductie nog geen definitieve data.

Volkswagen belooft geen data door te sturen naar OpenAI

Ondanks dat IDA, zoals de chatbot gaat heten, draait op OpenAI software belooft Volkswagen dat het geen datamijn van je auto zal maken. Je hoeft ten eerste geen nieuw account aan te maken. Ook worden zowel vraag als antwoord gelijk verwijderd en heeft het systeem geen toegang tot andere meetapparatuur in je auto. Dat alles zal nodig zijn geweest om het product te doen conformeren aan de Europese wet en regelgeving.

Een gewaagde stap

Volkswagen is niet de enige autofabrikant die het idee om ChatGPT in hun voertuigen te gebruiken heeft overwogen. Ook Mercedes is de haalbaarheid van het idee aan het onderzoeken. “AI” is momenteel “the next big thing” binnen de tech wereld. Nu auto’s steeds meer tech producten worden is het niet vreemd dat we ook hier de “move fast and break things” mentaliteit terugzien.

Want het is maar zeer de vraag of ChatGPT werkelijk wat toe gaat voegen aan je dagelijkse autoritje. Het heeft er alle schijn van dat Volkswagen een 2023 met tegenvallende verkoopcijfers en foutieve software weg wil vegen met een ritje op de “AI” hype train. Ja, Volkswagen heeft nu een primeur te pakken. Maar dat is enkel omdat de concurrentie er nog niet over uit is of ChatGPT wel de moeite waard is.

Veel moderne auto’s zijn reeds voorzien van een assistent die je met je stem kunt besturen. Deze zijn vaak vrij basaal en reageren niet altijd even goed op commando’s. Zo moet je je vraag wel meer dan eens herhalen voordat je auto eindelijk de verwarming wat zachter zet. Op dat vlak kan ChatGPT wel degelijk wat verbetering teweegbrengen. Maar of bestuurders afleiden met fictieve feitjes geconstrueerd op basis van gestolen intellectueel eigendom nu echt een stap in de goede richting is?