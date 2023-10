Productie Quest 3 wordt mogelijk sterk teruggeschroefd

Mixed reality, het mengen van virtual reality en augmented reality (het digitaal toevoegen van dingen aan wat je om je heen ziet), lijkt toch niet zo populair te zijn als de grote tech bedrijven hoopten dat het zou zijn. Bij de introductie van de Apple Vision Pro eerder dit jaar waren de meeste geluiden niet voor niets twijfelachtig. Het nut van dergelijke headsets hangt nauw samen met de ‘Metaverse,’ en daar heeft eigenlijk niemand wat mee.

Als marktanalist Ming-Chi Kuo het bij het juiste eind heeft, dan lijkt het er op dat Meta die les nu ook aan het leren is. Volgens Kuo heeft Meta de productie van de Quest 3 headset flink terug moeten schroeven. Van de 7 miljoen die het bedrijf dit jaar wilde produceren komen er waarschijnlijk maar hoogstens 2.5 miljoen van de lopende band.

Vraag neemt sterk af

Waar Meta zich op baseerde toen ze besloten 7 miljoen stuks Quest 3 te gaan baseren is een mysterie. Volgens Kuo heeft het bedrijf de verwachte verkoopcijfers ondertussen met 70% moeten bijstellen. Gedurende dit najaar en het gehele volgende jaar verwacht Meta nog maximaal 3.5 miljoen headsets te verkopen. Kuo verwacht dat de vraag naar Quest headsets dit jaar ongeveer zal uitkomen op de helft van vorig jaar, oftewel zo’n 3.5 miljoen headsets.

Meta ziet niet alleen voor de Quest 3 de animo teruglopen. De slimme Ray-Ban brillen die het bedrijf maakt worden ook minder verkocht. De productie van deze brillen loopt wel minder extreem terug dan die voor de Quest 3. Naar verluidt worden de productiecijfers voor de tweede generatie Ray-Ban brillen 25% lager dan die van de eerste. Ook bij de Ray-Ban brillen komt dit door teleurstellende verkoop. Het zal niemand verrassen dat Kuo voorspelt dat de headset afdeling van Meta flink de rode cijfers in zal gaan, dit jaar.

Quest 3 mist games

Meta mikt zich bij het marketen van de Quest 3 expliciet niet op de Metaverse. Meta kocht Oculus, de maker van de Quest headsets, juist vanwege de mogelijkheden die het bedrijf zag voor gebruik binnen de Metaverse. Maar de Metaverse is inmiddels morsdood. Het project moest de piek zijn op de carrière van Mark Zuckerberg maar, zoals wel vaker met ego projecten van mensen met te veel geld, zat er eigenlijk niemand op te wachten. Zelfs Meta haar eigen werknemers vermeden de Metaverse als de pest.

Waar is de Quest 3 dan goed voor? De Quest 3 is veel krachtiger dan haar voorganger en ook nog eens vele malen goedkoper dan de Apple Vision Pro. Maar toch staan de ontwikkelaars van games niet in de rij om hun producten klaar te stomen voor de Quest 3. Zuckerberg noemde de Quest 3 “de eerste mainstream mixed reality headset.” Vooralsnog valt het aanbod mixed reality games vies tegen.