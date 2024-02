Profiteer maximaal van branded content met deze tips

Branded content is een speciale vorm van marketing waarbij je samen met een andere partij, vaak een uitgever, influencer of adverteerder, content maakt waarin een merk naar voren komt. Het verschil met een normale advertentie is dat bij branded content de commerciële boodschap niet centraal staat.

Wat is branded content en hoe kan het helpen?

Branded content kan gebruikt worden om meer waarde aan een merk toe te voegen. Mensen die de content zien raken op een subtiele manier bekend met het merk, wat ze later kan overtuigen om een product of service van het merk te kopen. Er zijn verschillende vormen van branded content. Zo heb je branded content in de vorm van video’s, podcasts, websites, of zelfs films. De Barbie film, een van de meest succesvolle films aller tijde, is een goed voorbeeld van branded content.

Bron: Mattel

Barbie is een product van speelgoedproducent Mattel. Door rechten te verkopen aan Warner Bros, die er een succesvolle film van heeft gemaakt, kreeg Mattel plotseling enorm veel aandacht. De omzet in juli, augustus en september, de drie maanden nadat de film uitkwam, bedroeg 1,9 miljard dollar. Dat is maar liefst 9% meer dan het jaar ervoor.

Zo verbeter je de branded content voor jouw merk

Het is dus duidelijk dat branded content een positief effect kan hebben op bekendheid en omzet van jouw merk. Hierbij is het wel van cruciaal belang dat de branded content van goede kwaliteit is. Daarom hebben wij een aantal tips opgesteld waarmee je branded content voor jouw merk succesvol kan inzetten.

#1 Bepaal wat het merk wil uitstralen

Voordat je begint met branded content is het belangrijk om te bepalen wat je met je merk wil uitstralen. Dit heeft namelijk invloed op het type branded content dat je het beste kunt gaan maken.

Een ander bekend voorbeeld van succesvolle branded content is de samenwerking tussen het luxemerk Omega en James Bond. Omega is een merk dat onder andere horloges en zonnebrillen verkoopt. In de James Bond films worden deze gedragen door de hoofdpersoon. Omega straalt hiermee een bepaalde klasse uit die ze niet zouden krijgen van een samenwerking met bijvoorbeeld de Barbie film.

Om te bepalen wat je wilt uitstralen kun je jezelf daarom de volgende vragen stellen: Wat maakt mijn merk uniek? Hoe wil ik dat mensen zich voelen na het zien van mijn content? Wat voor problemen verhelpt mijn merk? Zo kun je een goede keuze maken voor branded content en daar ook resultaat mee halen.

#2 Maak content die mensen aanspreekt

Bij het maken van goede branded content is het daarnaast belangrijk om content te maken die mensen aanspreekt. Content is effectief wanneer het de lezer emotioneel raakt en authentiek is. Met reguliere directe marketing inspanningen laat je een product aan klanten zien om hen te overtuigen het te kopen. Met branded content wil je dat de ontvangers bekend raken met je merk en het idee erachter goed vinden, waardoor ze later zelf op zoek gaan naar een van jouw producten of diensten. Een vorm van indirecte marketing dus.

#3 Vertel een verhaal

Een gemiddelde Nederlander krijgt honderden tot duizenden merkboodschappen per dag te zien. Dat is natuurlijk veel te veel om te verwerken en daarom wordt het gros bijna direct vergeten. Hoe zorg je ervoor dat je opvalt?

Door een goed verhaal te vertellen val je op. Dit kan er op verschillende manieren uitzien. Heb je bijvoorbeeld een merk dat zich inzet voor zieke dieren, dan kun je dit in de content verwerken. Kijkers of lezers zullen meeleven met het onderwerp van de content waardoor ze uiteindelijk ook geïnteresseerd raken in je merk.

Een verhaal kan ook interessant zijn als je er wat uit leert. Ben je bijvoorbeeld een merk dat bekend wil staan om de professionaliteit, dan kun je je branded content optimaliseren door een tekst te schrijven waarin je mensen wat nieuws leert. Dit zal wellicht resulteren in minder nieuwe klanten, maar brengt wel klanten die echt geïnteresseerd zijn in jouw merk vanwege de waarde van gedeelde inzichten.

#4 Werk samen met de juiste partij

Bij branded content wordt samengewerkt met een derde partij, waardoor je jouw bereik uitbreidt. Zo kun je mensen bereiken die niet eerder van je merk gehoord hebben. Het is dan ook erg belangrijk om te kiezen voor de juiste partij bij branded content. Bekijk bijvoorbeeld of deze partij waardes heeft die in lijn staan met de waardes van jouw merk. Zorg er ook voor dat de gecreëerde content voldoende kwaliteit heeft en dat de derde partij gericht is op een doelgroep die voor jouw merk ook interessant is.

Als we weer even terugkijken naar de samenwerking tussen Omega en James Bond, zien we dat hier een slimme samenwerking is gekozen. Net als James Bond straalt Omega klasse en status uit, iets wat fans van James Bond ook willen. En door samen te werken met James Bond bereiken ze een veel grotere groep dan ze ooit alleen zouden kunnen bereiken.

#5 Weet wat je niet moet doen

Branded content kan erg efficiënt zijn, mits het goed uitgevoerd wordt. Er zijn dan ook een aantal zaken die je moet voorkomen bij het maken van branded content. Voorkom allereerst dat je product of dienst te uitdrukkelijk naar voren komt. Het doel achter branded content is dat mensen bekend raken met je merk, niet dat ze een specifiek product kopen waarvoor geadverteerd wordt. Vermijd een te commerciële toon. Het is daarnaast het meest effectief wanneer de branded content hoofdzakelijk gericht is op het hele merk en niet op een aantal specifieke producten.

Ook is het belangrijk om uniek te zijn. Maak niet de content van een ander merk na, maar kom met eigen ideeën. Let er tenslotte ook op dat de content niet te lang wordt en niet te technisch is. Uiteraard kan branded content technisch zijn wanneer dat past bij de doelgroep en het product, maar bedenk vooraf wel dat je hiermee slechts een specifieke groep aanspreekt die geïnteresseerd is in dat technische aspect.

Aan de slag met branded content met Semrush

Branded content kan jouw merk enorm helpen in het verkrijgen van meer bekendheid en daarmee meer klanten. Maar het maken van branded content is makkelijker gezegd dan gedaan, zelfs met deze tips. Wij raden daarom aan om Semrush te gebruiken. Semrush kan je helpen bij het definiëren van jouw doelgroep en het bedenken van hoe je jouw verhaal gaat vertellen. Met de Market Explorer Tool krijg je meer inzichten in jouw markt.