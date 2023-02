Qi2 standaard brengt MagSafe naar je Android

Qi, de standaard voor draadloos opladen, krijgt een opvolger. En goed nieuws voor Androidliefhebbers: de MagSafe functionaliteit komt naar de Qi2 standaard.

Qi, de Qi van het draadloze opladen

Qi (levensenergie in het Chinees) is de oplossing van de techniek voor het probleem van rondslingerende koordjes. Leg je telefoon of een ander draadloos oplaadbaar apparaat op de Qi oplader en dankzij elektrische magie, ook wel bekend als inductie, wordt de batterij in je oplaadbare apparaat opgeladen.

Dankzij Qi kunnen toestellen van verschillende fabrikanten op dezelfde opladers opgeladen worden. Waaronder, heel belangrijk, die van de twee industrieleiders Apple en Samsung. Beide, en andere fabrikanten, werken samen in het Wireless Power Consortium. Maar Qi begint een beetje verouderd te raken. Dan wordt het tijd voor een opvolger, Qi2.

MagSafe. Het handige magnetische kliksysteem komt ook naar Qi2.

De verbeteringen in Qi2

De opvallendste verbetering is dat er nu op elke Qi2 smartphone en oplaadstation magneetjes aan de achterkant komen, waarmee je je telefoon precies op de juiste plek op het oplaadstation kan leggen.

Want hoe verder de inductiespoelen van het toestel en de oplader van elkaar liggen, hoe slechter het opladen gaat. Dankzij de magneetjes liggen ze altijd op de beste positie, precies op elkaar.

Deze feature is bekend van Apple Magsafe en dat is niet toevallig. Want Apple heeft actief meegeholpen aan het ontwikkelen van Qi2. Uiteraard niet uit de goedheid van hun hart, want de Apple patenten gaan ze veel geld opleveren.

Qi2: iets hogere oplaadsnelheid

Tweede, iets minder opvallende verandering is dat de oplaadsnelheid, nu maximaal een povere 15 W, iets is toegenomen. Maar, zegt het consortium, dat is nog maar het begin. Om deze laadsnelheid moet flink toenemen in de verdere toekomst.

Android gebruikers zullen nog even moeten wachten tot het eind van dit jaar 2023. Want pas dan zullen de eerste modellen met Qi2 verkocht worden.