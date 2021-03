Qualcomm maakt eigen Nintendo Switch-achtige console?! - Apparata

Niemand minder dan Snapdragon-maker Qualcomm werkt volgens insiders aan een eigen console die verdacht veel op de Nintendo Switch lijkt.

Als je aan consoles denkt, dan denk je aan de grote drie: Xbox, PlayStation en Nintendo. Daar komt er binnenkort wellicht nog eentje bij. Volgens AndroidPolice werkt chipmaker Qualcomm namelijk aan een eigen, Nintendo Switch-achtige console gebaseerd op Android. De lijn tussen een genie en een maniak is klein, zullen we maar zeggen!

Qualcomm-console in de maak

Insiders vertellen tegen het medium dat de Snapdragon-fabrikant hun processor eens op een andere manier wil laten zien. AndroidPolice zou het ontwerp van de Qualcomm-console hebben kunnen inzien. Ze moesten daarbij direct aan de Nintendo Switch denken.

Dat wil zeggen, afneembare controllers aan weerszijden van het scherm. Dat is dan ook gelijk de insteek van de gamecomputer; hij moet gemakkelijk mee te nemen zijn. De 6000mAh batterij zou daar ook bij helpen. Dat is ongeveer 50% groter dan die van de Switch.

Verder zeggen de bronnen dat het om een 6,65-inch display gaat, wat redelijk klein is voor een ‘console’ aangezien veel smartphones die afmetingen ook halen. Uiteraard kun je het device ook docken om op een TV te spelen, anders zou het geen Switch-clone zijn.

Tot slot zou Qualcomm de console Bluetooth, GPS, accelerometers, haptische feedback en zelfs 5G meegeven. Dat alles moet in Q1 van 2022 in de winkel liggen voor rond de $300. Het is niet bekend hoever de ontwikkeling momenteel al is; het zou kunnen dat de plannen nog drastisch veranderen.

Van alle nieuwe consoles die proberen te concurreren met de gevestigde orde, is dit toch wel de meest veelbelovende. Qualcomm mikt op een markt die door slechts één bedrijf gedomineerd wordt. Het is nog eens de grootste markt ook. Dat terwijl concurrenten als KFC en Soulja Boy juist met die vastgeroeste premium console-markt proberen te knokken. Kortom, als de Qualcomm console echt is, dat gaan we er nog wel meer van horen.