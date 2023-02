Race tegen de bovenmenselijk goede GT Sophy in Gran Turismo

Ben je op zoek naar een echte uitdaging? Probeer dan eens te winnen tegen de bovenmenselijk goede AI GT Sophy in de game Gran Turismo.

Garry Kasparov, Lee Sedol, jij. Wil jij je als topgamer aansluiten in dit lijstje van illustere grootheden in hun dappere gevecht tegen de onvermijdelijke robotapocalyps? Dan is dit nu je kans.

GT Sophy in twee weken getraind tot topracer

Ook in de gamewereld rukt kunstmatige intelligentie op, en in het racespel Gran Turismo is een bekende frustratie van de spelers dat de AI’s in het spel te makkelijk te verslaan zijn. Sony nam deze klachten serieus en het ontwikkelteam sloeg aan het bouwen. Het resultaat was GT Sophy.

Deze AI werd in twee weken getraind op 20 PS5 consoles, tot het een onverslaanbare kampioen werd, nonstop. Op elke PlayStation draaide een andere incarnatie van de AI, die elkaar op de racebaan bleven bevechten totdat ze elkaar hadden bijgeslepen tot winnende machine.

In een test op kleine schaal liet Sony GT Sophy strijden tegen de beste Gran Turismo e-sportspelers ter wereld. Deze beten in het stof.

Reinforcement learning

GT Sophy is via een ander principe getraind dan bekende AI’s als ChatGPT en Dall-E. Via reinforcement learning (leren door gewenste uitkomsten te versterken) is de AI in twee weken op het niveau van nu gebracht. Bij het africhten van honden beloont de trainer gewenst gedrag met bijvoorbeeld een koekje. In grote lijnen werkt reinforcement learning ook zo. Alleen is het koekje dan een algoritmatische prikkel. In dit geval dus: de race winnen.

Snelle leerling

Na een dag fanatiek racen, kon de AI 95 procent van alle menselijke spelers verslaan. Het kostte iets meer tijd om het niveau van de beste menselijke Gran Turismo spelers te overtreffen, rond de tìen tot twaalf dagen. Toch is het nog steeds mogelijk om zelfs Sophy AI te verslaan. Er is in ieder geval één geval bekend, waarin een speler GT Sophy er uit reed. Dus misschien is alles nog niet verloren…