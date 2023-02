Ransomware steeds minder succesvol

Steeds minder slachtoffers willen cybercriminelen betalen. Goed nieuws, want ransomware wordt hierdoor steeds minder succesvol. Wel worden de geëiste bedragen vele malen hoger.

Ransomware heeft vaak zeer nare gevolgen voor een computergebruiker. Bron: Dall-E

Ransomware, een groot computerrisico

Het overkwam een vriend van mij, jaren geleden. Hij bezocht een wat dubieuze website en per ongeluk downloadde hij ransomware. Dat is een vorm van malware die zodra deze is geïnstalleerd, jouw persoonlijke bestanden versleutelt. Je data worden alleen vrijgegeven, als je bitcoins overmaakt naar de rekening van de crimineel. Een andere vorm van ransomware neemt zelfs de hele computer in gijzeling.

Voor criminelen is dit een hele interessante vorm van misdaad. Het slachtoffer doet al het werk om zijn geld over te boeken naar de rekening van de crimineel, zonder dat deze crimineel risico hoeft te nemen. Want cryptorekeningen zijn, als de crypto’s via allerlei transacties eenmaal zijn witgewassen, anoniem.

Losgeld betalen nooit een goed idee

Maar gelukkig wordt deze vorm van misdaad bij particulieren steeds minder succesvol, en daardoor neemt de hoeveelheid aanvallen met ransomware af. De reden is dat steeds minder slachtoffers bereid zijn te betalen.

Dat heeft ook een goede reden. Want in ruim één derde van de gevallen zijn de data alsnog niet gered, ondanks dat het slachtoffer het geld overgemaakt heeft. Criminelen zijn nu eenmaal niet te vertrouwen. Ook daarom is het verstandig, hoe eng het ook klinkt, om nooit toe te geven aan ransomware.

Steeds meer aanvallen op grote bedrijven

Daarom proberen criminelen nu steeds meer grote bedrijven aan te vallen. In tegenstelling tot particulieren, die hooguit enkele honderden tot duizenden kunnen betalen, is het mogelijk om miljoenen te verdienen aan een geslaagde hack op een groot bedrijf. Zo slaagden cybercriminelen erin om 4,4 miljoen dollar af te persen van de Amerikaanse gasgigant U.S. Colonial Pipeline. De schade voor het bedrijf was een veelvoud, omdat het vervoer van gas voor zes dagen helemaal stil kwam te liggen.

Hoe voorkom je ransomware?

Hoewel aanvallen met ransomware minder voorkomen, gebeurt het nog steeds veel. Je kan je op enkele manieren beschermen.