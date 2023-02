Raspberry Pi HQ-m12-camera sterk verbeterd

De Raspberry Pi Foundation heeft de verbeterde HQ-m12-camera ontwikkeld voor de iconische minicomputer.

Wat is de Raspberry Pi?

De Raspberry Pi Zero, een volwaardige computer van ooit onder de tien euro. Het laatste model kost bijna bet dubbele. Inflatie is een bitch. Bron: auteur

De Raspberry Pi is in het Verenigd Koninkrijk uitgevonden als hét antwoord op de vraag naar betaalbare computers voor schoolkinderen. Met dit revolutionaire kleine computertje dat slechts € 35 kostte, kwamen computers ook binnen bereik van de armsten. Zo konden schoolkinderen uit arme gezinnen met behulp van een tv, wat verbindingskabels en eenvoudige randapparatuur zoals een muis en een toetsenbord, gaan computeren.

Al snel ontdekten ook hobbyisten de Raspberry Pi. Met dit minicomputertje kan je ingewikkelde installaties zoals robots besturen. Op dit moment is deze markt nu de belangrijkste. De snelle ontwikkeling van de techniek heeft de oorspronkelijke bedoeling ingehaald. Zo is de Raspberry Zero zelfs goedkoper dan randapparatuur, zoals een muis of toetsenbord. En zeker heel wat goedkoper dan de HQ-m12-camera.

Wat is zo geweldig aan de nieuwe Raspberry Pi HQ-m12-camera?

Op zichzelf is een camera met 12,3 megapixel resolutie natuurlijk niet heel bijzonder. Dit zit in de gemiddelde goedkopere smartphone ook. Maar voor de Raspberry Pi is dit een enorme vooruitgang. Beeldbewerking vereist een krachtige processor, wat de vrij goedkope hardware van de Raspberry Pi tot nu toe niet aankon.

Omdat de laatste modellen van de Raspberry Pi veel krachtiger zijn geworden, is dat nu wel het geval. Ook zit er een zoomfunctie in deze HQ-m12-camera ingebouwd, die je met behulp van de Raspberry Pi kan bedienen.

Je kunt commando’s naar de camera sturen, waarna er een foto wordt gemaakt. Elektronicaliefhebbers kunnen hiermee allerlei interessante projecten bouwen, variërend van bijvoorbeeld camera’s voor procescontrole, time lapses of bewakingscamera’s. Wie weet zelfs een astronomische camera, want je kan de belichtingstijd zo lang maken als je zelf wilt. Je kan zelfs door een AI de beelden laten analyseren. Dit is voor projecten waarbij beeldherkenning belangrijk is, interessant.

Pittig geprijsd

Goedkoop is deze HQ-m12-camera niet, met een prijs van rond de € 60. En, misschien ook nog wel een dingetje, de camera komt zonder lens. Je moet er dus een C- of een CS-lens apart bijkopen, waarmee je rond de € 30 extra verder bent. Heb je al een toestel met de 12.3-megapixel Sony IMX477 image sensor module? Dan heb je deze lenzen waarschijnlijk al in je bezit. De camera is onder meer te koop bij dealers van de Raspberry Pi Foundation.