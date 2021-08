Realme komt met MagSafe alternatief, maar dan beter

Realme MagDart komt ons erg bekend voor. In plaats van MagSafe te kopiëren is het echter wel ietsje meer.

Apple heeft sinds de 12-Serie een nieuwe techniek in de iPhones gestopt: MagSafe. Dit magnetische systeem achterop je iPhone kan handig zijn voor magnetische accessoires, maar ook draadloos opladen op redelijk krachtige capaciteit kan met de MagSafe.

Realme

Dit is dus allemaal exclusief voor Apple-gebruikers. Als je een Android-toestel hebt, moet je het hebben van accessoires van derde partijen. Dat verandert nu door het Chinese Realme. Dit budgetmerk weet goede cijfers voor een redelijke prijs aan te bieden in haar smartphones. In het geval van Realme komt daar nu de MagDart serie bij.

Realme MagDart

Voor ‘wat is het’ kunnen we erg simpel zeggen: het is MagSafe. Een magnetische ring achterop de telefoon kan objecten magnetisch vastplakken aan de achterkant. Dat geldt voor opladers, uiteraard, maar nog veel meer.

50W

Laten we toch even de beschrijving van de Realme MagDart accessoires even beginnen bij die lader. Dit dikke blok heeft namelijk de mogelijkheid om je telefoon met 50W op te laden: lekker snel. Daarmee is laden met een MagDart lader in theorie even snel als bedraad laden. Dan wordt het ineens interessant.

Er is ook een 15W-optie die wat praktischer is. Dit is namelijk net als MagSafe een soort puck. Wel dunner dan de MagSafe puck: dat is dan weer een verbetering.

Verdere accessoires

De Realme MagDart gaat echter verder dan een draadloze lader. Er komt namelijk een breed scala accessoires voor het MagSafe-alternatief. Waaronder bijvoorbeeld deze stand waarop je telefoon draadloos kan laden.

Maar ook bijvoorbeeld onderstaande ‘Beauty Light’. Dit is een lichtring die jouw foto’s beter belicht kan maken. En bijvoorbeeld ook kan omdraaien, voor perfect belichte selfies.

De lijst gaat door en door met hoesjes, mini-portemonnees die achterop geplakt kunnen worden en nog veel meer: echt een soort MagSafe met extra’s. Realme MagDart komt – net als de rest van Realme – niet officieel naar Nederland, maar door in China te bestellen is er veel mogelijk.