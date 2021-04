Rechter: sociale mediaplatforms zijn openbare ruimtes - Apparata

In Amerika heeft een rechter geoordeeld dat sociale mediaplatforms hetzelfde zijn als openbare ruimtes. En dat kan gevolgen hebben.

De rechter Clarence Thomas van het Hooggerechtshof betoogd dat sociale mediaplatforms, zoals Facebook en Twitter, mogelijk geen First Amendement-recht hebben om gebruikerscommentaar op hun platforms te reguleren.

Trump

Eerder deed de rechtbank een uitspraak over Donald Trump. Twitter heeft de mogelijkheid om mensen te blokkeren voor Trump uitgeschakeld. Dit omdat hij president was en daarom het ‘freedom of speech’ van de reageerders betrof. Dit doet er niet meer toe en de rechtszaak stopt. Dit omdat Trump toch verbannen is van het platform en geen president meer is. Sterker nog, hij is van plan om zelf een eigen social mediaplatform te lanceren. Een beetje als een Twitter, alleen dan georiënteerd op zijn eigen achterban.

Maar het schrijven van rechter Thomas is wel heel interessant. De rechter van het Hooggerechtshof schreef dat platforms zoals Twitter en Facebook “mogelijkheden bieden voor historisch ongekende hoeveelheden berichten, inclusief berichten door overheidsactoren.” Thomas voegde eraan toe dat de controle in handen ligt “van een paar private partijen.” En als bij een paar partijen zoveel macht ligt, dat is vragen om problemen.

“We hebben binnenkort geen andere keus dan aan te pakken hoe onze juridische doctrines van toepassing zijn op zeer geconcentreerde, particuliere informatie-infrastructuur zoals digitale platforms”, schreef Thomas.

Openbare ruimte

Thomas suggereerde dat grote sociale-mediaplatforms kunnen worden gezien als “gewone dragers” of “plaatsen van openbare accommodatie”. En dit is nogal wat, want dan gaan de platforms niet meer zelf over de regulatie van de berichten.

‘Plaatsen van openbare accommodatie’, waaronder hotels, restaurants of uitgaansgelegenheden, bevinden zich op een even lastige plek als het gaat om de rechten van het eerste amendement. Het is niet duidelijk hoe Thomas de echte definitie van “plaatsen van openbare accommodatie” toepast op de volledig digitale wereld. Een boeiende ontwikkeling, want de vraag is of dit überhaupt kan en hoe dit vorm moet krijgen.