Recordaantal abonnees voor Netflix in de VS: invoer nieuwe beleid werkt

Sinds de streamingdienst Netflix in de VS heeft besloten het delen van wachtwoorden te verbieden, is er een fikse stijging abonnees bijgekomen. Het aantal opzeggingen is ook gestegen sinds de invoer, maar dit zijn er aanzienlijk minder.

Netflix is een razend populaire streamingdienst met veel abonnees van over de hele wereld. Met een abonnement hoef je je niet meer te vervelen, er is altijd wel een film of serie om te kijken. Een dergelijke streamingdienst maakt het makkelijk om series te bingen en allerlei soorten films te zien van goede kwaliteit. Bovendien maken vaak veel personen gebruik van een account. Hier is sinds kort verandering in gekomen, met tot nu toe positieve gevolgen voor Netflix.

Netflix abonnementen, hoe zit het ook alweer?

Als je zelf een abonnement hebt bij de bekende streamingdienst, dan kun je onbeperkt streamen. Je favoriete series, films en documentaires; op Netflix vind je een ruim aanbod. Je kunt kiezen voor een abonnement waar je maandelijks voor betaalt. Je kunt kiezen uit de Basic (7,99 euro), Standaard (11,99 euro) of Premium (15,99 euro) abonnementen. Voorheen was het mogelijk om je Netflix account te delen met meerdere mensen, met slechts één account.

Door de komst van meerdere populaire streamingdiensten, zoals bijvoorbeeld HBO en Disney+, moet Netflix steeds meer concurreren. Het is lastiger om te blijven groeien en dus is het bedrijf met een oplossing gekomen. Dankzij de invoer van het nieuwe beleid is het niet meer mogelijk om met meerdere mensen één account te gebruiken.

Nieuw Netflix-beleid in Amerika

In de VS is het delen van wachtwoorden sinds 23 mei dit jaar helemaal verboden. Dit is tot nu toe geen verkeerde beslissing geweest van het bedrijf. Waar het begon met een gemiddelde verhoging van ongeveer 73.000 abonnees, heeft de streamingdienst er op het hoogtepunt dagelijks 100.000 nieuwe abonnees bijgekregen sinds het nieuwe beleid betreft het delen van je account. Dit aantal is de snelste stijging sinds 2019, blijkt uit het onderzoek van analysebedrijf Antenna.

Ondanks kritiek van gebruikers, die aangaven hun account te willen opzeggen, blijkt dat minder mensen dit daadwerkelijk ook echt gedaan hebben. Er kan nog niks gezegd worden over het effect van het nieuwe beleid op lange termijn. De cijfers van Antenna zijn een moment opname van enkele dagen, die alleen gelden voor de Verenigde Staten.

Hoe zit het met het beleid in Nederland?

Het wachtwoord delen verbieden, het is een nieuw beleid waar Netflix al meerdere maanden mee bezig is. Misschien heb je dit al wel gemerkt, want in Nederland en België moet je tegenwoordig betalen om een account te delen. Wil je iemand toevoegen aan je account buiten een huishouden om, dan betaal je daar maandelijks 3,99 euro extra voor. De diverse abonnementen zijn in België net iets duurder dan in Nederland. Of het nieuwe beleid uit de VS ook geïmplementeerd gaat worden in andere landen is nog onduidelijk. Al is de kans natuurlijk wel aanwezig.

Ondanks dat het verbod natuurlijk impact heeft op veel gebruikers, is het wel begrijpelijk gezien de stijgende concurrentie van Netflix. Stiekem hopen we dat de nieuwe regelgeving hier nog even op zich laat wachten.