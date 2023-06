Reddit-staking verslechtert Google-resultaten

Google-gebruikers weten dat het toevoegen van het woordje “reddit” aan de query, wonderen doet om te vermijden dat je op een vangpagina van een SEO-bedrijf terecht komt. Maar helaas maakt de Reddit-staking hier een einde aan.

Wat is Reddit?

De meesten van jullie zijn ooit wel eens terechtgekomen op Reddit, bij het zoeken van het antwoord op een technische vraag. Reddit is het grootste forum ter wereld en bevat duizenden onderwerpen, die alle zijn gebundeld als een subreddit. Technologiegerelateerde onderwerpen vind je bijvoorbeeld pp https://www.reddit.com/r/technology/. Deze subreddits zijn min of meer zelfstandige sites, die worden beheerd door vrijwilligers. Deze controleren of post aan de regels voldoen en of er bijvoorbeeld geen illegale dingen worden gepost. Ook kent Reddit redelijk strenge interne regels, bijvoorbeeld een verbod op het beledigen van beschermde groepen.

Slim verdienmodel

Het verdienmodel van Reddit is heel slim. Althans, slim voor de eigenaren van Reddit. Gebruikers en de moderatoren van Reddit leveren heel veel content aan, Reddit plaatst daar advertenties tussen en eigenlijk hoeven ze niet zoveel te doen, behalve de moderatoren aansturen. Zolang de advertentiemarkt bloeide, verdiende Reddit hier veel geld mee.

Een populaire site met heel veel bezoekers, zoals Reddit, brengt natuurlijk ook de nodige kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het enorme dataverkeer en het opslaan van de enorme hoeveelheden informatie. En het grote serverpark dat er voor nodig is. Deze kosten moeten terugverdiend worden, in het businessmodel van Reddit gaat dit via advertenties.

De mods van subreddits gaan in Reddit-staking. Ze steken gezamenlijk miljoenen gratis uren in het modereren en kunnen het niet verkroppen dat Reddit nu populaire apps de nek omdraait.

Waarom de Reddit-staking?

Nu is de klad gekomen in de advertentiemarkt, ook omdat steeds meer Redditors adblockers gebruiken. Dus moest Reddit op zoek naar andere inkomstenbronnen. Precies daarom is er een staking uitgebroken. Want Reddit wil iedereen die toegang heeft tot de API van Reddit, zoals bouwers van apps die Reddit toegankelijker maken, 20 miljoen per jaar laten betalen. De populairste onafhankelijke Reddit-app, Apollo, kan dit enorme bedrag niet betalen en heeft daarom aangekondigd te stoppen voor 1 juli, het moment dat de nieuwe tarieven in gaan.

Uit solidariteit met Apollo en andere makers van Reddit-apps hebben enkele duizenden moderators hun subreddit dichtgegooid. Een Reddit-staking dus.

Reddit-staking houdt aan

Ondertussen houden de eigenaren van Reddit hun poot stijf. Ze denken dat de moderators van de populaire stakende subreddits niet voor eeuwig hun subreddit gesloten kunnen houden en daarom een voor een weer terug zullen keren.

Dit inspireert weer tot enkele ethische vragen. In hoeverre werkt concurrentie nog bij quasi-monopolisten zoals Reddit, Facebook en Twitter? Is de content op Reddit eigendom van Reddit of van de internetgebruikers die deze hebben gepubliceerd? Heeft Reddit het recht om de site maximaal uit te melken, als het leeuwendeel van het werk vrijwillig en gratis door Rddditors en moderators gedaan wordt?

Reddit-eigenaren waarschijnlijke winnaar

Voorlopig lijkt het er op dat de confrontatie uitdraait op een brute machtsstrijd, waarin de eigenaren van Reddit de sterkste papieren hebben. Reddit heeft de data van de subreddits gegijzeld. De subreddits kunnen dus niet overlopen naar een concurrent van Reddit. Ook kunnen de moderatoren van de subreddit worden afgezet. De leiding van Reddit kan door een serveringreep de moderatierechten van een populaire subreddit aan iemand anders geven en deze weer open zetten. In de komende paar jaar kan Reddit ook de functie van menselijke moderatoren over laten nemen door Ai.

Gevolgen voor Google

Veel gebruikers voegen de term ‘reddit’ aan hun zoekactie toe. Reddit is minder gevoelig voor linkspam dan de rest van internet, omdat moderatoren streng de meeste spamlinks verwijderen. Dat betekent dat hierdoor de kans dat je betrouwbare resultaten krijgt, groter wordt. Nu een groot deel van Reddit op zwart is gezet,