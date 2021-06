Regels zullen op de lange termijn goed zijn voor Bitcoin! - Apparata

Vergaande regels zullen op de lange termijn goed zijn voor Bitcoin en andere crypto’s.

Dat zeggen wij niet, dat zegt iemand die er lang voor doorgeleerd heeft. De voorzitter van de International Banking Law and Finance aan de Universiteit van Edinburgh, professor Emilios Avgouleas, zegt dat strengere crypto-regulering de industrie op de lange termijn ten goede zal komen. Hij is optimistisch over de vooruitzichten dat cryptocurrencies over de hele wereld op grote schaal worden gebruikt.

Vergaande regels voor o.a. Bitcoin

Professor Avgouleas vertelde vorige week in een interview met Business Insider hoe strikte regelgeving gunstig kan zijn voor de crypto-industrie. En de professor is niet zomaar iemand. Volgens de universiteit is hij “een toonaangevende internationale expert op het gebied van financiële hervorming, fintech-beleid en -regulering, banktheorie en -regulering, kapitaalmarktregulering, recht en financiën, en mondiaal economisch bestuur.”

De geleerde beschreef de inspanningen van regeringen om de crypto-industrie aan meer regels te verbinden. Hierdoor zullen de cryptocurrencies betrouwbaarder en moeilijker te gebruiken voor criminelen. Toch geeft ook hij toe dat “regulering op korte termijn een slechte zaak kan zijn. Omdat de marktprijzen zullen dalen”. Maar hij meent ook dat “regulering tegelijkertijd onheilige activiteiten zal uitbannen. En deze alternatieve betaalmiddelen nog acceptabeler zal maken voor de reguliere gebruiker.”

Op de lange termijn zal het de verschuiving van overheidsgeld naar digitale betaalmiddelen permanent maken. Avgouleas

Legitimeren van crypto’s

Avgouleas vertelde verder dat ook dat centrale banken een rol hebben. Zij doen de uitgifte van door de staat gesteunde digitale valuta’s, centrale bank digitale valuta’s (CBDC’s). Een onderzoek is nodig om cryptocurrencies in de ogen van consumenten te legitimeren. Alleen zo kunnen digitale een stabiele toekomst hebben. Veel landen zijn hier al mee bezig en lopen voor op ons in Europa.

China heeft bijvoorbeeld hard opgetreden tegen Bitcoin-mining en betalingen. In de VS heeft de voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, opgeroepen tot meer toezicht op cryptocurrency-uitwisselingen. Hierbij moet ook wetgeving komen om consumenten te beschermen. Professor Avgouleas zei tevens dat hij optimistisch is over de vooruitzichten van cryptocurrencies. Dit in de overtuiging dat ze over de hele wereld op grote schaal kunnen worden gebruikt omdat ze privé, veilig en internationaal zijn.