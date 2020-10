Releasedatum gelekt: OnePlus 9 komt eerder dan je denkt - Apparata

Foto van OnePlus 8T @OnePlus

De releasedatum van de OnePlus 9 is naar verluidt gelekt. Verrassend genoeg komt OnePlus in 2021 een stuk eerder met hun volgende vlaggenschip.

OnePlus bracht recentelijk de 8T uit, maar de volgende hoofd-serie is alweer in aantocht. Normaliter brengt de Chinese prijsvechter hun vlaggenschepen altijd in de (vroege) zomer uit; doorgaans in juni of mei. Met de 8-serie was OnePlus al vroeg, namelijk in maart van 2020. Voor de 2021-versie hoeven fans van OP nog minder lang te wachten. Naar verluidt komt de OnePlus 9 namelijk al in maart 2021 uit!

OnePlus 9 releasedatum

Insiders onthullen tegenover AndroidCentral dat de OnePlus 9 releasedatum midden maart zal zijn. Ervan uitgaande dat het toestel dan eind maart in de verkoop gaat, is dat precies een maand eerder dan de releasedag van de OP 8-serie.

Het zou overigens behoorlijk logisch zijn als OnePlus de releasedatum van de 9 iets naar voren schuift. De T-serie is immers altijd een half jaartje na de originele release de ster. Door die twee wat uit elkaar te houden, ligt de gewone 9-serie langer in de winkel zonder ‘ondermijnt’ te worden door de upgrade.

Over de specs hebben de insiders nog niet los gelaten. Daarvoor zullen we nog even moeten wachten. Niet tot maart overigens, want OnePlus is altijd behoorlijk gretig als het gaat om lekken van informatie. Er ligt in aanloop naar maart 2021 dus vast al op tijd informatie over de OnePlus 9 specs en officiële releasedatum op straat.

Samsung is ook vroeg

Het lijkt er overigens op dat meerdere bedrijven op tijd gaan zijn met de release van hun volgende vlaggenschip. Samsung zou naar verluidt namelijk ook een maandje eerder met de Galaxy S21 komen. Wellicht dat COVID er ook iets mee te maken heeft dat fabrikanten een beetje haast hebben.