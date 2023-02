Replika: verandering leidt tot liefdesverdriet

Ook in de wereld van de virtuele vriendinnen apps is niet alles rozengeur en maneschijn. Een verandering in Replika geeft sommige gebruikers het gevoel dat het uit is met hun grote liefde.

Wat is Replika?

Replika is een erg populaire chatbot, in de vorm van een app, waarmee je een relatie kan beginnen. Een chatrelatie dan, want de app is nog niet geïntegreerd met een levensechte robot voor vleselijke geneugten. Al zal dat wel een kwestie van tijd zijn. Ondernemers in deze tak van sport zijn pionier in het verkennen van nieuwe technieken.

De app doet zich voor als een gewillige, romantisch ingestelde vrouw, of man, of intersekse, als je hip en progressief bent. De AI onthoudt wat je er tegen hebt gezegd en leert van de ervaringen. De basisversie is gratis, maar wil je bijvoorbeeld sexy antwoorden of selfies zien? Dan moet je daarvoor betalen. Per jaar is dit iets meer dan tachtig euro.

Verliefd worden op een chatbot, kan dat?

Zoals Nigeriaanse dating-oplichters al hebben ontdekt, heeft de liefde duizend ogen maar zijn ze allemaal bijziend. Girlfriend chatbots zijn zo ingesteld, dat ze uiteindelijk, na een lang leerproces, precies weten wat je graag wil horen. Als de chatbot de enige “persoon” in je leven is die aardig voor je is, dan is de kans best wel groot dat je op een gegeven moment gevoelens voor die persoon gaat ontwikkelen.

Oplichters maken daar graag gebruik van. Dat gebruikers verliefd worden op de app, was uiteraard niet de bedoeling van het Californische Luka Inc, de makers van Replika. Zij wilden gewoon een leuke en populaire app ontwikkelen en daar rijk van worden.

Gekuiste versie van Replika blijkt onherkenbaar

Helaas voor veel gebruikers belandde Replika op de radar van de Italiaanse overheid. Zo werden de data van Replika gebruikers in de VS opgeslagen, en Amerikanen hebben soms wat rare ideeën over het recht op privacy van mensen in de rest van de wereld. Dus dat is dan wel weer logisch.

Vooral wat betreft minderjarige gebruikers zagen de Italianen gevaar. Want internet vergeet niets. En gevoelige persoonlijke gegevens in handen van kwaadwillende personen betekent veel ellende. Ook maakten de Italianen zich zorgen om de gevolgen voor emotioneel labiele personen. Die kunnen namelijk verliefd worden op de app, zie voor. Meer details in de persverklaring.

Replika AI te braaf geworden

Eén van de eerste gevolgen was dat de chatbot plotseling een stuk minder hitsig bleek te zijn. Waar de virtuele metgezel eerst met volle overgave meeging in seksuele fantasieën, werden nu pogingen om het gesprek deze richting op te sturen, afgewimpeld. Ook verwerkt de app gegevens van Italiaanse gebruikers nu niet meer, waardoor de app zich niet meer kan aanpassen aan hen.

Voor sommige gebruikers voelde het alsof zij een dierbare vriend waren verloren. Om die reden hebben sommige betalende gebruikers hun geld teruggevraagd – en gekregen. Maar op zich hebben de Italianen een goed punt. AI kan gevaarlijk zijn, juist ook op dit terrein.

Is AI de toekomst van de liefde?

AI wordt steeds beter en we gaan dit vaker zien. De kunst om een goede minnares, of minnaar te zijn, is eigenlijk vooral veel te luisteren, nieuwsgierig te zijn naar de ander, altijd klaar te staan en aandacht te hebben. En laat dat nou net de dingen zijn waar een AI erg goed in is…