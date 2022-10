“Ring Nation reality show verheerlijkt spionagecameras”

CCTV cameras op een muur. Ring Nation van Amazon zou deze verheerlijken. Bron: Markus Spiske, public domain

De nieuwe Ring Nation reality show van Amazon zou de surveillance maatschappij, waarin iedereen alles in de gaten houdt ophemelen, aldus critici.

Het leek Amazon nog wel zo’n goed idee. Je verzamelt beelden van de populaire deur bewakingscamera Ring, razend populair in de door criminaliteit geteisterde VS, mede vanwege de door Amazon gezaaide angst. En dan ga je daar even een mooie realityshow van bakken.

Ring Nation, gezellig of griezelig?

De voordelen zijn evident. De beelden kosten bijna niets. Je hoeft ze ook nauwelijks te bewerken en je hebt alleen een mannetje of vrouwtje nodig dat al deze beelden aan elkaar praat. Kassa! Zeker als alle kijkers die er nog geen hebben, ook zo’n mooie Ring camera willen bestellen. Bij Amazon, natuurlijk, dat de eigenaar is van het bedrijf wordt al dit vernuft vandaan komt.

De bedoeling was om van Ring Nation een compilatie te maken van huwelijksaanzoeken, bloopers, grappige dieren en buren die buren te redden.

Protesten van privacyorganisaties

Dit bleek echter in het verkeerde keelgat te schieten van organisaties, zoals Media Justice, die privacy hoog in het vaandel hebben staan. Zij zijn bang dat straks naast elke deur deze slimme camera’s staan, die zo ongeveer alles in de gaten kunnen houden.

En daar hebben ze inderdaad best wel reden toe. Amazon werkt samen met Amerikaanse politiedepartementen om overal hun mooie camera’s te kunnen installeren, en de beelden met de politie te delen. Met een agressieve marketingcampagne zaait het bedrijf angst, waardoor veel buurtbewoners deze camera’s aanschaffen. De beelden van Ring camera’s worden op de gretige servers van Amazon opgeslagen. En Ring Nation zou dit normaliseren.

Kortom, een soort commerciële versie van wat China op grote schaal aan het doen is en een win-winsituatie voor Amazon dat zowel verdient aan de camera’s als aan de data die de camera’s produceren.