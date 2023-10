Rockstar Games breidt GTA+-abonnement uit 

Het GTA+-abonnement van Rockstar Games is uitgebreid en biedt nu toegang tot een groot aantal klassieke games. Voor slechts zes euro per maand krijgen gebruikers nu toegang tot geremasterde Definitive Edition-versies. In dit artikel lees je meer over welke versies dit betreft en wat het abonnement allemaal te bieden heeft.

Wat is een GTA+-abonnement?

Met een GTA+-abonnement krijgt de speler extra functies voor GTA Online. Hieronder vallen onder andere gratis auto’s en het aanschaffen van extra auto’s. Ook krijgt de speler toegang tot verschillende kledingstukken en extra $500.000 in-game-geld. Het abonnement biedt nog veel meer voordelen. Dit abonnement is toegankelijk als je beschikt met een PlayStation 5 of Xbox Series.

Bekijk in de video hieronder alle voordelen voor GTA+ leden.

GTA’s tijdelijke genot

Als je een abonnement hebt op GTA+ krijg je toegang tot geremasterde Definitive Edition-versies. Dit zijn drie games van GTA III, Vice City en San Andreas. Maar waarom is het nu zo interessant om dit abonnement aan te schaffen? Deze drie Definitive Edition-versies zullen niet permanent beschikbaar blijven en kunnen tijdelijk worden gespeeld door spelers. Op termijn zullen de beschikbare titels worden vervangen door andere games van Rockstar. Het aanbod zal blijven rouleren, zodat gebruikers steeds nieuwe spellen kunnen blijven spelen.

Grand Theft Auto III

In de nieuwste versie van GTA is het mogelijk om in drie dimensies te bewegen, waar en wanneer je maar wilt. Voorheen was het spel beperkt tot een vogelperspectief, maar het biedt nu meer vrijheid. Alle kenmerkende elementen van GTA zijn aanwezig: een uitgebreide stad om te verkennen, diverse personages en radiostations om naar te luisteren terwijl je rijdt. Doe alles wat je wel niet kan bedenken met je criminele brein.

Vice City als vervolg op GTA III

Als vervolg op GTA III is Vice City ontwikkeld, wat op bijna elk vlak een verbetering is ten opzichte van GTA III. In deze game kan je namelijk huizen of zaken kopen. Met een setting gebaseerd op het Miami van de jaren 80 heeft het spel een geweldige sfeer. Je ziet talloze neonlichten, hoort geweldige soundtracks, en de personages lijken rechtstreeks uit Scarface te komen.

Speelgebied gebaseerd op gangsterfilms

Bigger is better volgens Rockstar. Dat is de reden waarom San Andreas werd gecreëerd. Dit gebied omvat de zonnige westkust van de VS, met onder andere Los Santos (gebaseerd op LA), Las Venturas (Las Vegas) en San Fierro (San Francisco). GTA San Andreas biedt een enorm speelgebied met boordevol gedetailleerde elementen. Het spel haalt zijn inspiratie uit gangsterfilms uit de ‘hood’ van de jaren 90. Bovendien kan je personage drastisch veranderen gedurende het spel, waarbij je zijn uiterlijk ziet evolueren naarmate hij veel fastfood eet of regelmatig sport.

Van tijdelijk naar permanent

Rockstar Games heeft aangekondigd dat de drie Definitive Edition-versies gratis te spelen zijn, maar niet permanent beschikbaar zullen blijven. Gelukkig is er een mogelijkheid om deze drie games te blijven spelen door ze daadwerkelijk aan te schaffen. Helaas is het kopen van deze games niet gratis, zelfs niet met een GTA+-abonnement. Rockstar Games probeert spelers tegemoet te komen door een korting van 20% aan te bieden. Met deze korting kan je voor een lagere prijs genieten van de geremasterde Definitive Edition-versies van GTA III, Vice City en San Andreas.

