Rotterdam moet brug slopen voor grootste zeiljacht Jeff Bezos

Jeff Bezos laat een kleine brug in Rotterdam niet zijn zeilavonturen niet verpesten. Als je ongekend rijk bent dan gaan er talloze deuren bruggen voor je open!

In Rotterdam blijkt dat maar al te goed; de takelbrug De Hef (of de Koningshavenbrug) in Rotterdam moet namelijk letterlijk gesloopt worden zodat het aankomende superjacht van Jeff Bezos er onderdoor kan! Tja, met 175 miljard dollar op je naam is eigenlijk niets te veel gevraagd.

Jeff Bezos wil onder de brug door

Het probleem begint bij het Nederlandse bedrijf Oceanco dat voor de Amazon-topman ’s werelds grootste zeilboot ooit aan het maken is. Het geintje kost €430 miljoen euro en zorgt voor een enorme werkgelegenheid in Alblasserdam, de thuishaven van Oceanco.

Voordat de boot de zeven zeeën kan trotseren moet ze daarentegen een flinke tocht over de Nieuwe Maas afleggen (check ook zeker de route). Die route vereist een doorgang onder De Hef door, maar deze hefbrug kan maar tot 46,5 meter opgetild worden; niet ver genoeg om het speeltje van een half miljard van Bezos door te kunnen laten.

Kortom, om Jeff Bezos en zijn zeilboot de Noordzee op te laten, moet de brug tijdelijk uit elkaar. Laat de gemeente Rotterdam eerder hebben beloofd om dat specifiek niet meer te doen, zo schrijft Rijnmond.

Het geheel zou ongeveer 2 weken duren en de brug is bij elkaar maar een dag uit elkaar. Gelukkig rijden er al lang geen treinen meer over de oude brug en is het vooral een stuk erfgoed.