Samsung brengt mobiel gamen naar ongekende hoogte! - Apparata

Samsung is van plan mobiel gamen naar een nieuw hoogtepunt te brengen met het volgende vlaggenschip.

Mobiel gamen wordt steeds populairder. Steeds meer mensen gebruiken hun smartphone voor het spelen van een game. Dat is ook wel logisch, want je hebt altijd je telefoon bij je en de techniek wordt steeds beter. En daar gaat Samsung nog een stap verder in.

Samsung en mobiel gamen

Het bedrijf AMD is van plan om de architectuur van RDNA 2 – gebruikt in high-end consoles zoals de Xbox X en de PlayStation 5 – naar telefoons te brengen. En dat is goed nieuws! Zo gaat mobiel gamen een stuk spannender worden. De CEO van het bedrijf is Lisa Su. Zij zegt dat haar bedrijf samenwerkt met Samsung om de RDNA 2-architectuur te integreren in de aankomende Exynos-vlaggenschip mobiele processor van de Koreaanse technologiegigant, te vinden in telefoons zoals de Galaxy S21-serie.

Voor ons mobiel gamers brengt dit aanzienlijke veranderingen. Binnenkort kunnen we dan mogelijk game-verbeterende technologieën ervaren, zoals ray tracing en variable rate shading (VRS). Deze waren tot nu toe alleen beschikbaar op gaming-pc’s en consoles.

Techniek

Dat Ray tracing is een techniek om de weerkaatsing van licht dat weerkaatst op objecten in games realistisch te laten lijken. Met arcering met variabele snelheid kun je games spelen met hogere resoluties, zoals 8K, met stabiele framesnelheden. Samsung is voornemens dit jaar nog met meer informatie te komen over de processor.

De twee bedrijven -Samsung en AMD- hebben in 2019 al een samenwerking aangegaan. Dit om een ​​licentie te verlenen voor het grafische IP-adres en deze te integreren in mobiele chipsets. Deze chips zouden weleens een concurrent kunnen worden voor de M1- chip van Apple. Laptops en tablets zouden de nieuwe chips van Samsung ook kunnen gaan gebruiken in de toekomst. AMD had vandaag al eerder aangekondigd samen te werken met Tesla om next- gen consoles te plaatsen in hun auto’s.