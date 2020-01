Samsung brengt nog twee geheime smartphones

De Galaxy XCover Pro komt naar Europa en er is een ander geheim...





Naast de release van een aantal midrangers en de lite versie van de vlaggenschepen van de Galaxy S10-serie blijkt Samsung aan nog twee ‘geheime’ smartphones te werken. Geheim is voor de Samsung Galaxy XCover Pro overigens wellicht een groot woord, maar de lancering van deze smartphone voor zware omstandigheden is nagenoeg ongemerkt voorbij gegaan.

Samsung Galaxy XCover Pro

Vorige week lanceerde Samsung in Finland met de Samsung Galaxy XCover Pro een smartphone die ook tegen zwaardere omstandigheden kan. Dit merk je aan de robuuste behuizing, die geschikt is om een val van 1,5 meter op te vangen. Ook kan je het touchscreen gemakkelijk bedienen met handschoenen of wanneer het nat is. Daarbij is het toestel waterdicht conform IPS68-standaard. Ook handig is dat je de 4050 mAh-batterij kunt verwisselen.

Naast deze voorzorgen voor extremere omstandigheden is de smartphone eigenlijk een standaard midranger met 6.3-inch LCD display, Exynos 9611 processor, 4 GB RAM werkgeheugen en 64 GB opslagcapaciteit. Verder is het toestel voorzien van twee camera’s aan de achterkant (een hoofdcamera van 25 MP met 8 MP groothoeklens. De selfiecamera van 13 MP is verwerkt in een gaatje. Verder heeft de smartphone met twee zelf te programmeren knoppen en een streepjescodescanner wat leuke technische specificaties. In negatieve zin valt op dat de smartphone met Android Pie in plaats van Android 10 wordt gelanceerd.

Volgens The Verge komt het toestel naar Europa (over Nederland is nog niets bekend) voor zo’n € 550,- en verschijnt het vooralsnog niet in Amerika.

Het is overigens niet de eerste smartphone in dit segment. Vorig jaar lanceerde Samsung al stilletjes de Samsung Galaxy XCover 4s, die overigens beduidend goedkoper was.

Geheime smartphone met vouwfunctie

Voor de techliefhebbers is de tweede geheime smartphone van Samsung wellicht interessanter. Samsung houdt namelijk tijdens de CES 2020 een besloten presentatie van een nieuwe vouwbare smartphone. Het vouwmechanisme zou totaal afwijken van de strategie die men met de Samsung Galaxy Fold kiest. Het zou namelijk een oprolbaar systeem betreffen, waarbij het scherm door een druk op een knopje uitrolt van 6 naar 8 inch. Zou deze ontwikkeling de reden zijn dat men voor de Samsung Galaxy Fold 2 teruggrijpt op oudere technologie?

Foto: Samsung