Samsung kiest goedkoop display voor Galaxy S30?

Samsung zou kijken naar een goedkoper display voor de aankomende Galaxy S30. Zijn de eigen OLED-panelen te duur?

Samsung kiest naar verluidt voor de Galaxy S30 (zo noemen we het volgende toestel voor het gemak even) voor een goedkoper display. De Zuid-Koreaanse tech-gigant is tot dusver de OLED-koning, maar vanwege de prijs zou het niet meer in-house technologie gaan gebruiken.

Volgens ZDNet (via: SamMobile) zou Samsung denken aan het afnemen van goedkopere OLED-displays voor hun aankomende vlaggenschip. Dit jaar zou het miljardenbedrijf nog met de Galaxy Note 20 komen, waarna de Galaxy S30 (of Galaxy S21) begin volgend jaar moet uitkomen.

Het toestel zou worden uitgerust met een 6.67-inch flexible OLED panel van Chinese fabrikant BOE. Het medium schrijft: “Terwijl concurrenten zoals Huawei en Apple hun OLED-panelen bij BOE kopen, zoekt Samsung Electronics naar betere paneel-prijzen en kosten.” Samsung zou ook bij BOE willen inkopen omdat dat bedrijf goedkopere displays zou kunnen leveren.

Samsung is te duur?

Doorgaans rust Samsung hun vlaggenschepen met eigen OLED-panels uit. Sterker nog, ook andere grote merken kopen/kochten hun OLED-panelen bij Samsung. Denk aan Apple bijvoorbeeld. Het Zuid-Koreaanse bedrijf staat erop bekend goede displays te leveren.

Maar wat voor boodschap draagt Samsung uit als ze hun eigen displays niet eens gebruiken omdat ze te duur zijn. Het geeft andere fabrikanten dan meer dan genoeg motivatie om ook over te stappen. Verreweg het grootste marktaandeel van OLED-panelen is van Samsung (80 procent in Q4 2019). Het zou geen beste ontwikkeling zijn als iedereen overstapt dus.