Samsung en Google maken samen nieuw besturingssysteem - Apparata

Google en Samsung bundelen krachten om de respectievelijke wearable-OS’en samen te voegen tot één vrij toegankelijk besturingssysteem.

Nadat Samsung al aan het twijfelen was over het gebruik van wearable-OS Tizen, is het nu officieel. Google en Samsung maken samen een nieuw eigen besturingssysteem waarbij Tizen en WearOS als het ware samengevoegd worden. Daarmee willen de miljardenbedrijven een universeel OS maken voor alle wearables onder de naam Wear.

Samsung en Google lanceren besturingssysteem

Samsung en Google laten weten dat Wear een vrij toegankelijk besturingssysteem is dat op alle wearables van derden beschikbaar moet zijn. Een van de grote voordelen van Wear is naar eigen zeggen de tot 30% snellere app-startup en langere batterijduur.

We weten in elk geval dat de volgende Samsung smartwatch het OS zal gebruiken. Ook Fitbit, een van de grote fitness-trackers (onderdeel van Google), krijgt Wear mee. Verder weten we niet of er nog meer afnemers zijn die hun trouw aan het nieuwe besturingssysteem hebben beloofd.

Hoe dan ook, het is natuurlijk hartstikke slim van de twee om hun krachten te bundelen. Google had met WearOS misschien wel een solide platform, maar het waren vooral onbekende merken die van de software gebruikmaakten. Dan was er Tizen, dat alleen op Samsung-wearables beschikbaar was. Door Wear te lanceren, zorgen Samsung en Google er vermoedelijk voor dat het nieuwe besturingssysteem veel meer breed gedragen zal worden.

Google kondigt de uitrol van Wear aan voor later dit jaar. Tegen die tijd zullen we dan ook meer weten over de ondersteunde devices.