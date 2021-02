Samsung laat eigen OS achterwege, kiest Android Wear - Apparata

Samsung laat naar verluidt hun eigen Tizen besturingssysteem vallen om over te stappen op Android Wear OS van Google.

Volgens bekende lekker IceUniverse maakt Samsung een opvallende keuze voor hun wearables. In plaats van het eigen Tizen besturingssysteem, kiest Samsung voortaan voor Android Wear OS. Het zou voor het eerst in jaren zijn dat de Zuid-Koreanen niet hun eigen software gebruiken.

Samsung kiest Android Wear OS over Tizen

Sinds de allereerste Galaxy Gear smart watch hanteert Samsung haar eigen OS Tizen, maar zou nu overstappen op Android Wear OS. Het laatste slimme horloge van de Zuid-Koreanen dat draaide op Android was de Gear Live uit 2014. Sindsdien wordt letterlijk ieder horloge van het merk aangedreven door Tizen.

Het is daarmee dus opvallend dat Samsung hier vanaf zou willen stappen. Overigens geeft de doorgaans zeer betrouwbare lekker geen reden voor de mogelijk overstap. We weten dus niet of het om één (serie) smart watches aangedreven door Wear OS gaat, of een volledige overstap.

Daarnaast is eigenlijk heel het internet het erover eens dat Tizen een betere ervaring levert dan Google’s alternatief. Die laatste doet namelijk nauwelijks iets aan het besturingssysteem. Er zijn dan ook nauwelijks merken die gadgets met die software uitbrengen. Samsung zou Android Wear OS daarmee een flinke boost kunnen geven, maar wat het merk er zelf mee opschiet is niet helemaal duidelijk.

Volgens andere lekker werkt Samsung in elk geval aan een tweetal nieuwe smart watches. Die zullen dan waarschijnlijk weer compatibel zijn met de Galaxy S21-serie. In tegenstelling tot alle huidige wearables van het merk…