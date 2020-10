'Samsung gaat Apple achterna, oplader verdwijnt' - Apparata

Nu maakt Samsung Apple nog belachelijk over het missen van de oplader, maar de Koreanen gaan het Amerikaanse bedrijf waarschijnlijk achterna.

Eerst de concurrent te kakken zetten, om het zelf vervolgens ook te doen. Samsung heeft er daar een handje vol van. Zo zette het Zuid-Koreaanse techbedrijf Apple ‘voor aap’ door te stellen dat de headphone jack was verdwenen met de iPhone 7. Samsung volgde echter met dezelfde stap toen de Galaxy S8 kwam. Ook met de nieuwe iPhone 12 plaagde Samsung Apple dat zij wel een stekker oplader meeleveren.

Het grote nieuws van de iPhone 12 van dit jaar was dat Apple de stekker niet langer meelevert in de doos. Net als de normaal gesproken meegeleverde oortjes. Memes overstroomden het internet, maar de kans is aanwezig dat Apple het voortouw neemt op een nieuwe ontwikkeling. Volgens Koreaanse bronnen krijgt de Samsung Galaxy S21 in 2021 ook geen stekker oplader en oortjes mee.

Apple is voorlopig het enige grote techbedrijf dat deze stap heeft gezet. Als Samsung volgt is de kans groot dat het balletje is gaan rollen. En daarmee is een nieuwe trend geboren. Maar wellicht zitten die Koreaanse bronnen er toch naast en levert Samsung wel gewoon deze spullen. We weten het antwoord in het begin van 2021. (via SamMobile)