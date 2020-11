Problemen met Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition [video] - Apparata

Touchscreen van Samsung Galaxy S20 FE is het probleem en dat is pijnlijk.

Samsung presenteerde met haar Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) een budgetsmartphone. Men was nogal trots op het product want er werd zelfs een apart launch event opgezet. Die trots was niet onterecht, want het toestel heeft goede specificaties, waaronder zelfs een 120 Hz verversingsrate. Daarom is het des te vervelender dat er nu problemen zijn met de touchscreen.

Wat is er aan de hand met de touchscreen van de Samsung Galaxy S20 FE?

De Samsung Galaxy S20 FE is alweer even op de markt en na de aanvankelijk enthousiaste reacties komen er steeds meer klachten. Gebruikers melden dat het touchscreen na verloop van tijd kuren gaat vertonen. Zo gaat het fout als je bepaalde functies aanraakt. Er starten dan namelijk andere functies dan die je aanwijst. Ook blijven afbeeldingen ‘hangen’ als je ze aanraakt. Wanneer dit probleem zich voordoet is het een kwestie van tijd voordat het touchscreen helemaal niet meer reageert.

Samsung heeft geen oplossing voor Samsung Galaxy S20 FE probleem

Het probleem met deze nieuwe budgetsmartphone van Samsung is niet nieuw. De telecomgigant bracht dan ook een software-update uit waarmee het probleem opgelost zou moeten zijn. Ook liet men de smartphones met problemen terugsturen. In onderstaand filmpje vergelijkt de maker het nieuwe toestel met de Samsung Galaxy S9. Het is duidelijk dat noch de software-update noch de technische dienst van Samsung het probleem op kon lossen.

Dat blijkt, want inmiddels neemt het aantal klachten weer toe. Samsung heeft nog niet gereageerd op deze nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe blunder extra pijnlijk

Daarmee is er toch weer een probleem met de release van een nieuwe productlijn. Dit had men na de vouwbare smartphone van vorig jaar toch anders bedacht. Daarbij is het idee van de ‘fan edition’ geboren om klanten voor hun geduld en loyaliteit te belonen toen er enorme problemen waren met de ontploffende Samsung Galaxy Note 7. Dat nu juist deze editie de loyale fans in de steek laat zal ongetwijfeld tot Zuid-Koreaans gemor in de bestuurskamers leiden.

Bron: Sammobile