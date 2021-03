Samsung Galaxy S20 camera update voor nóg mooiere foto's - Apparata

De Galaxy S20-serie krijgt een flinke camera-update van Samsung, wat voor een nog betere kwaliteit kiekjes moet zorgen.

Samsung geeft de Galaxy S20-serie stevige specs mee en dat geldt ook voor de camera-setup. Toch lijkt de premium smartphone-reeks niet altijd even goed gebruik te maken van al die megapixels. Een flinke nieuwe S20 camera-update moet in elk geval een deel van die problemen fixen.

Samsung rolt langzaam firmware-update G98xxXXU7DUC7 uit, waardoor de Galaxy S20-serie een nog betere camera-performance moet leveren, zo schrijft SamMobile. Vooralsnog lijken onze oosterburen de eersten te zijn die van de update kunnen genieten.

Het medium ontdekt niet per se nieuwe features, wat betekent dat er vooral achter de schermen verbeteringen doorgevoerd zijn. De patch is 500MB groot, wat gigantisch is voor een firmware update. Daarom verbetert Samsung naar verwachting dingen als de verwerking van beelden, stabilisering en de algemene fotokwaliteit. Dezelfde update introduceert ook enkele bug fixes en moet voor een iets betere algemene performance zorgen.

Het is niet bekend wanneer we er in de Benelux van kunnen gaan genieten. Naar verwachting duurt het niet meer dan enkele dagen. Mocht je echt niet kunnen wachten, dan kun je de update naar verluidt al wel handmatig downloaden. Dat doe je door in de Instellingen onder Software Update de nieuwste update te installeren. Als alternatief kun je ook via Samsung’s firmware pagina de update installeren.