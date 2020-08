Zien: de ‘goedkope’ Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

Samsung bespaart op deze onderdelen voor de Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G.

Bij voorgaande edities van de Samsung Galaxy S-series volgde er altijd een lite-versie voor de budgetkopers. Wij konden in juni al melden dat deze strategie op de schop gaat. Inmiddels zijn de eerste kenmerken en verwachte prijs van de Samsung Galaxy S 20 Fan Edition 5G, zoals het apparaat officieel heet, bekend. Wij delen de beelden, leggen uit waar Samsung bespaart en delen de prijsindicatie.

Dit wordt de Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

Het is geen verrassing dat deze volgende smartphone in de S20-serie qua uiterlijk veel weg heeft van de reguliere S20. Toch valt er genoeg te zien. Kijk maar.

Nu heeft een ‘goedkopere versie’ ook een keerzijde. Er moet namelijk ergens in de kosten bespaard worden om de smartphone goedkoper te krijgen. Wij bekeken waar je een concessie moet doen als je een lagere prijs wilt betalen.

Waar is voor de Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G op bezuinigd?

Het eerste onderdeel dat de budget-editie niet gehaald heeft zie je aan de buitenkant. Waar de achterzijde van de reguliere editie bestaat uit veiligheidsglas doet deze editie het met een plastic achterkant.

Volgens de geruchten heeft men verder het werkgeheugen teruggebracht van 8 GB naar 6 GB en de camera’s herzien. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G zal worden voorzien van een tripple camera met 12 MP hoofdcamera, 12 MP ultra-groothoeklens met 8 MP telelens met 3x zoom capaciteit. In vergelijking met de originele Galaxy S20 scheelt dat dus wel een slok op een borrel. Wie met deze beperkingen kan leven heeft nog steeds de beschikking over de andere features van de S20, zoals de 5G-connectiviteit, mogelijkheid tot 120 Hz beeldschermverversing en dezelfde Exynos-processor. Vraag is natuurlijk hoe je deze downgrade in de portemonnee voelt.

Prijs en beschikbaarheid

Wanneer en of de smartphone officieel in Nederland wordt uitgerold is nog niet bekend. Wel weten we dat het toestel vanaf oktober over de Koreaanse toonbanken zal gaan. De prijs bedraagt zo’n 750 dollar oftewel EUR 630,-. Daarmee ligt de prijs op hetzelfde niveau als de laatste Lite-edition bij introductie. Het prijsverschil met de reguliere editie, die op het moment van schrijven als los toestel te koop is voor $ 701,-, is dan weer minder groot. We zijn dus benieuwd hoe men gaat reageren.

