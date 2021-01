Samsung Galaxy S21 nu te koop en hier kun je terecht - Apparata

Vanaf vandaag is de Samsung Galaxy S21 te koop, net als de Galaxy Buds Pro. Maar waar kun je terecht?

Samsung is traditioneel gezien een belangrijk merk in Nederland. Kies je voor Apple, dan heb je de iPhone. Kies je voor Android, dan is Samsung een geliefde kandidaat onder de Nederlanders. Wat dat betreft is de verwachting dat ook de Galaxy S21 het vast weer goed gaat doen. Hieronder een overzicht wat te koop is en voor welke prijs.

Samsung Galaxy S21 te koop

Galaxy S21 5G. Beschikbare kleuren zijn Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink en Phantom White. De adviesprijzen liggen op € 849,- met 128 GB geheugen en € 899,- met 256 GB geheugen.



Galaxy S21+ 5G. Beschikbare kleuren zijn Phantom Violet, Phantom Silver en Phantom Black. De adviesprijzen liggen op € 1.049,- met 128 GB geheugen en € 1.099,- met 256 GB geheugen. Daarnaast komt de Galaxy S21+ 5G in de kleuren Phantom Red en Phantom Gold exclusief beschikbaar via de Samsung e-store.



Galaxy S21 Ultra 5G. Beschikbare kleuren zijn Phantom Silver en Phantom Black. Exclusief via de Samsung e-store zijn ook de kleurvarianten Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown beschikbaar. De adviesprijzen liggen op € 1.249,- met 128 GB geheugen en 12 GB RAM, € 1.299,- met 256 GB geheugen en 12 GB RAM en € 1.429,- met 512 GB geheugen en 16 GB RAM.



Galaxy Buds Pro. Beschikbare kleuren zijn Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet voor € 229,-. Deze kleuren komen overeen met de Galaxy S21-serie.

Waar is de Samsung Galaxy S21 te koop?

Naast de webshop van Samsung kun je natuurlijk nog bij meer punten terecht. Vrijwel alle bekende telecomaanbieders hebben de Galaxy S21 in het gamma. Voor een los toestel kun je onder meer terecht bij de MediaMarkt, Bol.com, BCC, Alternate, Conrad en Centralpoint.