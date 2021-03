Samsung Galaxy S21 Ultra camera blijkt een tegenvaller - Apparata

De Samsung Galaxy S21 Ultra camera is blijkbaar niet zo indrukwekkend als je misschien had gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek.

Van sommige fabrikanten weet je dat de camera’s altijd in orde zijn. Apple levert met de iPhone meestal een telefoon af met een puike camera. Idem dito voor Sony en Samsung met hun toestellen. Toch moet je er niet automatisch vanuit gaan dat het uitstekende camera’s zijn.

In presentaties en reclamespotjes laten fabrikanten de prachtige mogelijkheden van een camera zien op een smartphone. Daar moet je altijd doorheen prikken en wachten op reviews. Want dan kun je eigenlijk pas concluderen of een smartphone camera inderdaad zo indrukwekkend is als de fabrikant ons wil doen geloven.

Een medium dat gespecialiseerd is in het testen van smartphone camera’s is DxOMark. En deze partij is eigenlijk helemaal niet zo enthousiast over de camera van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Sterker nog, de resultaten zijn niet eens beter in vergelijking met zijn voorganger.

De uiteindelijk score van 121 is niet slecht, maar ook geen topscore. Dat is toch een kleine tegenvaller. De Samsung Galaxy S21 Ultra camera weet het daardoor niet te schoppen tot de top 5 beste smartphone camera’s van dit moment volgens DxOMark. De top 5 bestaat op dit moment uit de Huawei Mate 40 Pro+ op 1, gevolgd door de Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro en de Vivo X50 Pro+.