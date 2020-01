Samsung introduceert: typen zonder toetsenbord

Is SelfieType de oplossing voor het flexwerken van de toekomst?





Samsung is de initiatiefnemer van C-Lab, een creatieve denktank voor start-ups dat innovatieve tech wil lanceren. Vandaag presenteerden zij op CES 2020 hun nieuwste vinding, SelfieType.

Mensen die teksten willen typen gebruiken vaak een normaal querty-toetsenbord of gebruiken het toetsenbord op hun smartphone. Beide opties hebben hun nadeel. De smartphone heeft vaak het probleem van ‘dikke vingers en kleine toetsen’ terwijl het voor anderen weer te ver gaat om een heel toetsenbord mee te dragen als ze onderweg een tekst willen typen.

C-Lab ging dus op zoek naar een oplossing om makkelijk tekst te typen zonder externe hulpmiddelen of miniatuurtoetsenbordjes. Uiteindelijk was de selfie-camera van de smartphone voor hen de oplossing.

Als je de selfie-camera van jouw smartphone op jouw handen richt en je aan de slag gaat op een denkbeeldig toetsenbord zorgt de SelfieType software ervoor dat jouw bewegingen worden omgezet in letters. Zo type je dus zonder toetsenbord.

De innovatie klinkt leuk, maar er zijn nog wat hobbels die men lijkt te moeten overwinnen. Zo zie je dus niets, ook geen virtueel toetsenbord. Daarmee moet je dus uit je hoofd weten waar de toetsen op jouw denkbeeldige toetsenbord zitten. Daarnaast moet je de lettertoetsen precies op de toets aanraken, zonder dat je ziet hoe groot ze zijn. Het derde euvel is dat je ook niets hoort of voelt. Veel mensen zijn gewend aan het ‘geratel’ van het toetsenbord of voelen de toetsen terugveren als teken dat ze hen goed (genoeg) hebben ingedrukt. Sterker nog, er zijn voor de liefhebbers zelfs nostalgische typemachine-toetsenborden. Ook dit ontbreekt als je in de lucht typt.

Het is dan ook de vraag of Samsung en C-Lab deze euvels willen en kunnen verhelpen en hoe ze dat op willen lossen als het gebruik van externe apparatuur niet gewenst is. Het lijkt dan ook nog even te duren voordat SelfieType massaal wordt uitgerold.

Het is dan ook de vraag of we van deze vinding meer gaan horen dan de innovaties die C-Lab vorig jaar presenteerde op CES 2019.

Bron: Techspot.com

Foto: SelfieType/C-Lab/Samsung