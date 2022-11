Samsung Jet Bot AI+, stofzuiger en waakrobot in één

De Samsung Jet Bot AI+ kan voorwerpen herkennen met kunstmatige intelligentie. Bron Samsung

De Samsung Jet Bot AI+ is niet alleen een stofzuigerrobot, je kan er ook je huis mee in de gaten houden.

Nieuwe creatie van duizendpoot Samsung

Samsung, verreweg het grootste bedrijf van Korea, maakt lang niet alleen mobiele telefoons. Dit veelzijdige bedrijf is een alleskunner, en maakt producten variërend van kerncentrales tot consumentenelektronica. Vaak verwerken ze daar slimme technieken in. Hun robotstofzuiger Samsung Jet Bot AI+ is zeker een slim apparaat. Maar is het ook nuttig? Gebruikers zijn in ieder geval erg enthousiast.

Samsung Jet Bot AI+, meer dan alleen een robotstofzuiger

We kennen allemaal wel de robotstofzuiger. Een apparaat dat trouw zijn rondjes draait er een verdieping schoonhoudt. De Koreanen zijn er in geslaagd om dit apparaat next level te maken met de Samsung Jet Bot AI+.

Daar zitten bijvoorbeeld lidar scanners in, waarmee het apparaat precies de omgeving kan scannen en obstakels kan opsporen. Met behulp daarvan bouwt het apparaat een 3D model op van de vloer van je huis. Je kan de Jet Bot dus in feite zien als een rijdende 3D-scanner, die netjes om voorwerpen die op de grond liggen heen rijdt.

Ook de zuigprestaties van de Samsung Jet Bot AI+ zijn prima. Het toestel verwijdert bijna 96 procent van alle stof en vuil op een vloer (uitgedrukt in gewicht). Na een ronde rijdt het toestel automatisch naar het oplaadstation, waar de stofzuiger zichzelf leegt. Je hebt er dus verder geen omkijken naar. Ook past de robot de zuigkracht aan aan de hand van de vloer waar deze overheen rijdt, zo zuigt hij harder op een hoogpolig tapijt.

Handig natuurlijk, maar dat is nog niet alles.

Ook huisdieren kan je in de gaten houden met de waakrobot functie. Bron Samsung

Waakrobot en robotstofzuiger in één

Deze robot kan namelijk ook gebruikt worden om je huis in de gaten te houden als je er niet bent. Is Fikkie wel braaf? Ben je niet vergeten de lichten uit te doen voor je vertrok? Dit, en meer, kan je ontdekken door de robotstofzuiger opdracht te geven naar een bepaalde plek te rijden en foto’s naar jou te sturen via een app op je smartphone.

Minpunten van de Samsung Jet Bot AI+ robotstofzuiger

De Samsung Jet Bot AI+ is met een adviesprijs van € 1199 niet goedkoop. Verder is het apparaat vrij dik, waardoor het niet onder meubels als banken kan komen. Elke stofzuigerronde duurt vrij lang, tussen de 100 en 110 minuten. Het apparaat ontwijkt de meeste obstakels, alleen blijken hoeken af en toe een dingetje.

Conclusie Samsung Jet Pot AI+.

De combinatie van een robotstofzuiger en een waakrobot is slim. De zuigprestaties van deze robotstofzuiger zijn op zich prima en door de kunstmatige intelligentie aan boord kan de stofzuiger zich goed aanpassen aan de omgeving. Met een adviesprijs van bijna € 1200 is de Samsung Jet Bot AI+ een duur apparaat, maar daar krijg je dan wel veel voor: een goede stofzuiger voor die ook nog eens dienst doet als waakrobot.