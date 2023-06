Samsung komt met reparatiekits voor smartphones en laptops

Is de hardware van je Samsung smartphone of laptop kapot? Je kunt zelf aan de slag met de reparatiekits van het populaire merk. Als klant kun je diverse reserveonderdelen en reperatiekits bestellen om je apparaat zelfstandig te repareren. Daarbij kun je online video’s en handleidingen bekijken die je vertellen hoe het aan te pakken.

Right to repair wetten

Sinds kort heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor het recht op reparatie, ook wel right to repair genoemd. Deze regelgeving maakt het voor consumenten makkelijker om hun apparaten kosteneffectief te repareren, zodat deze niet direct vervangen hoeven te worden. Consumenten hebben hiermee het recht om reparatie van producten volgens de EU-wetgeving op te eisen. Producenten zijn verplicht consumenten te informeren over mogelijkheden tot reparatie. Bovendien komt er een platform voor online reparatie, om consumenten en reparateurs met elkaar in contact te brengen.

Dit is niet alleen voordeliger voor consumenten. De wet zorgt er namelijk ook nog eens voor dat producenten duurzamere producten ontwikkelen. Indirect zorgt dit – hopelijk -voor minder onnodig afval, omdat een apparaat langer mee kan gaan. Kortom draagt zo’n regelgeving bij aan het stimuleren van reparatie, in plaats van de aankoop van nieuwe producten.

Repareren losse onderdelen

Momenteel zijn er reparatie kits beschikbaar voor de Galaxy S20-, S21-, en S22 smartphones. Daarnaast is het mogelijk om reservedelen te verkrijgen van de Galaxy Book Pro en de Book Pro 360. Onderdelen als een glazen achterkant, nieuwe USB-C laadpoort, nieuwe accu’s en een amoled scherm zijn allemaal nieuw te krijgen voor genoemde smartphones. Voor de Galaxy Book Pro en de Pro 360 zijn er al een stuk meer onderdelen beschikbaar. Bestel een nieuwe accu, behuizing, vingerafdrukscanner, touchpad, lcd, en silicone voetjes.

Wil je zelf aan de slag om je apparaat te repareren, dan kun je handleidingen en video’s vinden op de productpagina’s van het merk zelf. Dit maakt het een stuk makkelijker voor consumenten. De benodigde middelen om je apparaat te repareren zijn ook bijgevoegd in de reparatiekit.

Zelf aan de slag

Je kunt alle onderdelen ook los van een reparatiekit bestellen. Hier betaal je uiteraard een andere prijs voor dan wanneer je een kid besteld. Voor de kit betaal je een extra € 22,39 voor laptops. Deze bevatten een zuignap, een speciale PH000 schroevendraaier, een plastic plectrum en een zuignap. Dit maakt het super makkelijk om je scherm op een veilige manier los te maken en terug in elkaar te zetten.

Wil je je smartphone repareren, dan ben je een bedrag van € 28,44 kwijt. Deze kit bevat eigenlijk precies hetzelfde gereedschap, maar dan met extra heating wat de lijm van het scherm zacht maakt.

Samsung apparaat repareren

Dat Samsung met reparatiekits komt, valt samen met de nieuwe Europese right to repair wetgeving. Het programma dat hiervoor is opgezet is nu beschikbaar in diverse landen binnen de EU. Landen zoals Duitsland, België, Zweden, Spanje, enzovoorts stellen het right to repair programma ter beschikking. Het merk is dan ook van plan om meer reparatiekits aan te bieden voor verschillende andere producten.

