Samsung TV gaat met Apple samenwerken

Samsung gaat een veelgebruikte Apple-service aanbieden op hun TV’s.

Eigenaren van een Samsung TV opgelet, want het Zuid-Koreaanse techmerk gaat samenwerken met Apple. Mocht je de TV naast beeldbuis ook gebruiken als muziek-hub, dan zit je voortaan gebakken. De zeer populaire Apple Music app is namelijk nu ook beschikbaar op Samsung TV’s.

Apple Music op Samsung TV

Samsung laat in een persbericht weten dat de Apple Music-app nu te gebruiken is op TV’s uit 2018 en nieuwer. Gebruikers kunnen vanaf nu de app downloaden via de Samsung TV App Store. De streamingservice van de iPhone-maker biedt zoals bijvoorbeeld Spotify een praktisch oneindige hoeveelheid muziek, podcasts en radiozenders aan. Naar verluidt is er zelfs meer muziek beschikbaar via Apple’s dienst dan op Spotify. Hoe dan ook, eenmaal gedownload kunnen gebruikers via de Samsung TV een account aanmaken of inloggen. Vervolgens heb je toegang tot al je favoriete nummers.

Samsung heeft een primeur

Naar eigen zeggen heeft Samsung een primeur met de update. “Vorig jaar was Samsung de eerste tv-fabrikant die de Apple TV-app aanbood en vandaag zijn wij de eerste die Apple Music aanbieden,” aldus Samsung in het persbericht. “Zo kunnen gebruikers zowel genieten van hun favoriete muziek als van duizenden series en films.”

De interface is zoals je die gewend bent van Apple. De app is uiteraard van Apple, dus je zult niet aan hoeven te wennen. Het is onderdeel van Apple’s poging om hun diensten zoveel mogelijk beschikbaar te maken, ook buiten hun eigen hardware om.

Lees ook: Deze nieuwe Samsung TV’s komen bij ons op de markt