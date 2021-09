Scherm iPhone 13 vervangen gaat je Face ID kosten

Een bug, of natuurlijk een sluwe manier om extra geld te verdienen. Je kunt het scherm van je iPhone 13 niet vervangen én Face ID behouden, op één manier na.

Apple lijkt steeds meer ervoor te willen zorgen dat men uit hun telefoons blijft. Dan bedoelen we dat je zelf de achterkant eraf haalt en als een handige Harry onderdelen gaat vervangen. Apple heeft in de software ingebouwd dat de telefoon herkent wanneer je onderdelen inbouwt die geen Apple-certificaat hebben. Om reparatiewinkels niet volledig het leven zuur te maken mag je dus wel onderdelen vervangen, maar dan met originele of gecertificeerde onderdelen. Die zijn duur én dan komt het geld direct bij Apple in het laatje terecht.

Nieuwe vondst

Een nieuwe vondst door iFixit kan ook in dit opmerkelijke hoekje geschoven worden. Zij hadden al een iPhone 13 uit elkaar gehaald, maar nu is er een grote webpagina met alles wat je moet weten. Onder het kopje waar ze het hebben over Face ID lijkt het allemaal goed nieuws te zijn. Apple heeft namelijk het scherm en de Face ID module los van elkaar gehaald, dus kun je het display makkelijk vervangen zonder dat je Face ID module ook gelijk eraan moet geloven.

Face ID na scherm vervangen

Tenminste, op papier. iFixit vond wel een probleem met het vervangen van het scherm. Bij het vervangen van het scherm was er geen functionaliteit voor Face ID meer. Volgens iFixit is het scherm ‘serial locked’ aan de telefoon: je kunt dus alleen het originele scherm gebruiken met Face ID. Klinkt plausibel, we hebben het wel over Apple.

Apple scherm

Helemaal als je hoort dat er een oplossing is: je kunt het scherm wél laten vervangen met Face ID, als je het laat doen bij een Apple-reparatiecentrum en met een origineel Apple-scherm. De welbekende manier. Er wordt her en der nog gesproken van het feit dat dit misschien een bug is, want er is niet zoals bij andere reparaties een melding dat de telefoon een niet-origineel scherm herkent.

Laten we het dus maar lekker simpel houden: houd je scherm gewoon heel. Scheelt een hoop gezeik én geld. (via iFixit)