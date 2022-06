Seth Green betaalt losgeld: Bored Ape weer thuis

Komiek en acteur Seth Green zag vorige maand vier NFT’s uit zijn digitale collectie verdwijnen. Bored Ape “Fred” is inmiddels weer thuis.

Seth Green was slachtoffer van een hacker en zag vier van zijn waardevolle NFT’s te koop staan op het wereldwijde web. Hij smeekte op zijn blote knietjes op Twitter om toch vooral niet te betalen voor deze gestolen goederen. Nu is Bored Ape Yacht Club NFT #8398 weer veilig thuis bij Seth, maar of “Fred Simian”, zoals Green deze verveelde aap heeft genoemd, vrijwillig is thuis gekomen is nog maar de vraag.

Meer op het spel

Het ging in dit geval niet alleen om het bezit van de Bored Ape. Seth Green was namelijk bezig met een animatieserie genaamd White House Tavern, waarin tal van personages uit verschillende NFT projecten een rol spelen. Bored Ape #8398 speelt een belangrijke rol in zijn serie. Op de NFT-conventie van Gary Vaynerchuk showde Seth onderstaande trailer.

Er stond dus meer op het spel dan alleen het bezit van de NFT. Als Green zijn Bored Ape niet terugkreeg mocht hij de afbeelding van de aap ook niet in zijn show gebruiken. De NFT-houder heeft namelijk een licentie op het IP-adres van de aap.

Mr. Cheese

De betreffende verveelde aap had inmiddels een nieuw onderkomen gevonden bij een NFT-verzamelaar die schuilgaat achter de naam Mr. Cheese. Die betaalde zo’n 200 duizend dollar voor de NFT en was geenszins van plan om hem terug te geven aan meneer Green. Mr. Cheese beweerde dat hij op het moment van aankoop geen weet had van het feit dat de Bored Ape gestolen waar was.

Losgeld

Met geld is alles te koop. Zeker als er nog meer zakelijke belangen op het spel staan. Dus heeft Seth Green de digitale portemonnee getrokken en 65 Ether richting Mr. Cheese gestuurd. Op het moment van de transactie goed voor zo’n 297 duizend dollar. De heler verdient dus in een paar weken tijd bijna een ton in dollars! Dat is pas rendement op je investering.

Eind goed al goed. Bored Ape “Fred” is weer veilig thuis, Seth Green heeft zijn aap terug en NFT-verzamelaar Mr. Cheese heeft zes nullen verdiend in zeer korte tijd. En wij? Wij kunnen eindelijk weer rustig slapen nu Fred weer thuis is.