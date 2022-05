Smeekbede Seth Green: Koop mijn gehackte Bored Ape niet!

Acteur en komiek Seth Green is de pineut en post een smeekbede op Twitter: Koop mijn gehackte Bored Ape niet!

Door een hack raakte Seth vier waardevolle NFT’s kwijt. Eén Bored Ape, twee Mutant Apes en één NFT uit de Doodles collecties. Hij is geen digibeet, hij heeft zichzelf helemaal ondergedompeld in Web3 en heeft niet alleen NFT’s in zijn bezit, maar heeft ook zijn eigen Pizza Bot NFT-collectie gelanceerd. Maar ondanks al die kennis van zaken ging het dus mis, zo maakte hij zelf bekend via Twitter. Inclusief een smeekbede om de gestolen waar niet te kopen. Tevergeefs.

Well frens it happened to me. Got phished and had 4NFT stolen. @BoredApeYC @opensea @doodles @yugalabs please don’t buy or trade these while I work to resolve:@DarkWing84 looks like you bought my stolen ape- hit me up so we can fix it pic.twitter.com/VL1OVnd44m — Seth Green (@SethGreen) May 17, 2022

Fishing

Seth Green kan er in ieder geval niet om lachen. Hij probeerde een NFT te kopen van Gutter Clone, een spin-off van Gutter Cats, en toen hij zijn Wallet verbond met de site bleek die site niet wat hij leek te zijn… Vervolgens klikte hij op een linkje en dat bleek een fishing link.

Wij zouden in zijn plaats pislink zijn, want de totale waarde van de gestolen NFT’s is bijna 300 duizend euro. En ondanks zijn oproep via Twitter om de onrechtmatig verkregen en te koop aangeboden NFT’s niet te kopen is in ieder geval de ontvreemde Bored Ape al voor 255 duizend euro verkocht.

Hij hoeft nog niet aan de bedelstaf en houdt nog zo’n 240 duizend euro aan NFT’s over in zijn mandje, maar het is natuurlijk wel heel zuur.