SkyShowtime, is er plek voor nóg een streamingdienst?

In het overvloedige aanbod van streamingdiensten kunnen we vanaf deze herfst nog een aanbieder aan de lijst toevoegen: SkyShowtime. Moeten we nóg een extra abonnement nemen?

Er was eens een streamingdienst die series en films kijken drastisch veranderde. Pirate Bay werd uit de markt geduwd door het legale aanbod betaalbaar en vooral makkelijk toegankelijk te maken. Netflix veranderde wereldwijd het thuis film kijken. Geen ondertiteling meer van Toetsenbordje en Tokke & Suurtje, maar gewoon legaal via je streamingdienst op je scherm.

Als iets een succes is volgen er natuurlijk meer. Inmiddels hebben we (in Nederland) naast Netflix bijvoorbeeld ook Videoland, Disney+, Discovery Plus, Amazon Prime, Apple TV+ en sinds kort ook HBO en ViaPlay. Het is inmiddels puzzelen op welke dienst jouw favoriete serie of film staat en als je pech hebt moet je er meerdere hebben om al je favorieten te kunnen zien.

SkyShowtime

Vanaf de herfst komt er in ons kleine landje nog eentje bij: SkyShowtime. Er was al eerder aangekondigd dat de dienst naar ons land zou komen, maar nu is er bekend gemaakt dat het deze herfst gaat worden. Grote vraag is natuurlijk, wat heeft deze streamingdienst te bieden wat de rest niet heeft?

Als je denkt, goh, Sky en Showtime, daar heb ik wel eens van gehoord. Dat kan, ze bestonden eerst ook los van elkaar. Om het even lekker ingewikkeld te maken, zowel Sky als Showtime zijn onderdeel van Viacom CBS en Comcast. Zo’n beetje dé grootste mediabedrijven in Amerika. In de VS bestaat overigens geen SkyShowtime, maar twee losse streamingdiensten, Paramount+ en Peacock.

Aanbod

SkyShowtime dus. Het potentieel is groot. Onder de paraplu van deze studio’s vallen titels als Indiana Jones, The Godfather, Star Trek, Jurassic Park en Top Gun. En dat zijn dan nog alleen de films.

Televisiezenders als NBC, MSNBC, E!, Bravo, Syfy, MTV en Comedy Central horen ook bij de groep. Series als Criminal Minds, CSI, The Office, The Comedy Central Roast en Two and a Half Men zouden dus zo maar op de streamingdienst kunnen verschijnen.

Abonnement

Prijzen zijn nog niet bekend, maar het begint inmiddels aardig in de papieren te lopen als je overal van het aanbod wil meegenieten. Voor de Formule 1 een abonnement bij ViaPlay, voor Marvel en de kids een abonnementje bij Disney+, Amazon Prime als je fan bent van Clarkson en nu dus SkyShowtime voor de Trekkies.

Elke aanbieder moet vechten voor abonnees, ook Netflix begint dat te voelen. De vraag is dan ook of de nieuwe speler gaat kiezen voor een concurrerende lage prijs met een beperkt aanbod, een abonnement met reclame, of dat het aanbod zo sterk wordt dat je als liefhebber niet om the new kid on the block heen kan.

In de herfst weten we meer, dan zijn Nederland en nog 19 andere landen in Europa aan de beurt voor de lancering van SkyShowtime.