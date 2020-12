Sony betaalt 1.175 miljard om Netflix en Disney te evenaren - Apparata

Sony neemt gevestigde streamingdienst Crunchyroll over voor het absurde bedrag om zo mee te snoepen van de door Netlfix en Disney gedomineerde streamingmarkt.

Geruchten gingen al een tijdje rond, maar nu is het officieel. Sony lapt eventjes ruim een miljard dollar voor streamingdienst Crunchyroll. De PlayStation-maker wil overduidelijk meesnoepen van de streamingmarkt. Dat doen ze door een specifieke doelgroep te bedienen; de anime-fanaten. Dit weten we over de gigantische deal van Sony.

Sony neemt Crunchyroll over

Eigenaar van Crunchyroll, AT&T, kondigt in een blogpost de verkoop van animestreamingdienst Crunchyroll aan Sony aan. De deal is zo goed als rond en als betrokken overheden de deal goedkeuren, is Sony omgerekend ruim €970 miljoen armer.

Nu kun je misschien denken dat Sony geen schijn van kans heeft tegen Netflix en Disney+. Daar heb je in theorie zeker gelijk in. Maar Sony richt zich met de overname van Crunchyroll op een gigantische (en groeiende) groep anime-liefhebbers. De Japanse animatiefilms en series zijn ook buiten Japan ontzettend populair.

Dat weet Sony ook, gezien ze eerder al Funimation overnamen. Dat Amerikaanse bedrijf vertaalt en ‘dubt’ Japans-talige content voor Sony. Dat bedrijf kan nu samenwerken met Crunchyroll om diens gigantische bibliotheek aan content naar de 3 miljoen abonnees en 90 miljoen geregistreerde gebruikers te brengen. De streamingdienst is ondertussen in meer dan 200 landen actief.

Met Funimation en onze geweldige partners bij Aniplek en Sony Music Entertainment Japan hebben we een diepgaande kennis opgebouwd over deze globale kunstvorm. We zijn goed gepositioneerd om toffe content naar fans van over de hele wereld te brengen. Samen met Crunchyroll creëren we de best mogelijke ervaring voor fans en geven we makers, producers en uitgevers van binnen en buiten Japan grote kansen. Tony Vinciquerra, Sony Pictures CEO